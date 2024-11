To dlatego Julia Żugaj nie wygrała "Tańca z Gwiazdami". Dopadła ją klątwa sukienki

Za nami wielki finał "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", który nie obył się bez wielkich emocji. Wygrała Vanessa Aleksander, która zachwyciła widzów oraz jurorów swoimi tanecznymi popisami. Julia Żugaj zajęła drugie miejsce, co wzburzyło jej fanów w mediach społecznościowych. My wiemy, dlaczego tak się stało - to klątwa sukienki.