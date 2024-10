Kolejny odcinek "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" za nami. Rodzinne występy, które zostały zaprezentowane w show, zrobiły na jurorach i widzach ogromne wrażenie. Na parkiecie tego dnia tańczył między innymi syn Majki Jeżowskiej, babcia Filipa Lato czy mama Vanessy Aleksander. Występ ostatniej pary został niespodziewanie zakłócony przez wpadkę. Operator kamery się nie popisał.

Vanessa Aleksander wraz z mamą oraz Michałem Bartkiewiczem zatańczyli cha-chę do przeboju Roya Orbisona "Oh Pretty Woman!". Jurorzy ocenili ich taniec na okrągłe 40 punktów, a widzowie nie kryli zachwytu. Niestety widzowie, którzy zasiedli przed telewizorami, nie zobaczyli ich całego występu. Podczas nagrań operator kamery potknął się i skierował kamerę na sufit studia.

Ta wpadka operatora nie wpłynęła jednak na ogólny odbiór występu. Większość internautów pisała, że im zaprezentowany taniec bardzo się podobał.

Widać, po kim Vanessa odziedziczyła urodę, wdzięk i piękny uśmiech. Brawa dla mamy. Dziewczyny rozbiły bank!

Vanessa to objawienie tej edycji. Jeżeli nie będzie w finale, to będzie to szok. Duża w tym zasługa Michała, świetnie się uzupełniają w tańcu!

Vanessa ma w sobie to co w tych czasach ludzie powoli tracą - szczerość i piękną duszę. Wspaniała relacja z rodziną powoduje, że mamy przyjemność mieć taki diamencik. Bardzo mnie to wzruszyło i życzę jej wszystkiego, co najlepsze w tym programie i po! - pisali wyraźnie zachwyceni.