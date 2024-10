Piotr Świerczewski jest jednym z najbardziej znanych polskich piłkarzy. Mężczyzna przed laty zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu przeciwko Argentynie. Uczestniczył też w mistrzostwach świata w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku, w których wystąpił w dwóch meczach. W naszej reprezentacji rozegrał łącznie 70 spotkań. Do niedawna Piotr spełniał się też jako tancerz w nowej edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", niestety odpadł w czwartym odcinku show.

Piotr Świerczewski opowiedział o skutkach ubocznych udziału w "Tańcu z Gwiazdami"

Piotr Świerczewski w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, ile udało mu się schudnąć podczas morderczych treningów. Okazuje się, że ten wynik zaskoczy niejedną osobę. Były piłkarz jest lżejszy aż o 10 kilogramów. Sportowiec wyjawił również, iż zamierza utrzymać nową wagę.

Forma, te 10 kilogramów, które schudłem. Chciałabym już nie przytyć, bo przynajmniej się będę lepiej czuł. No i człowiek ma bardziej sportową sylwetkę. Poza tym, że ja wcześniej ćwiczyłem już inne sporty, no to chyba zacznę znowu ćwiczyć inne sporty. Tennis, piłeczka z kolegami. Cały czas też jestem trenerem naszej grupy aktorów, jeździmy po Polsce, wspomagamy różnego rodzaju inicjatywy, takie charytatywne, gdzie pomagamy dzieciom, dorosłym, chorym, osobom z różnymi problemami - wyjawił "Super Expressowi" Świerczewski.

Co Piotr Świerczewski zamierza robić po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami"?

Na jaw wyszło, że Piotr Świerczewski ma już plany na zagospodarowanie czasu po odejściu z programu. Taneczna partnerka piłkarza wyznała, że wrócą na salę ostatni raz zatańczyć rumbę, która nie wyszła im w programie tak, jak sobie tego życzyli.

Na pewno wrócimy na salę zatańczyć dobrze tę rumbę, bo uznaliśmy, że nie możemy tego tak zostawić - powiedziała tancerka.

Piotr wyznał z kolei, że on będzie spędzać więcej czasu z rodziną, a może pojedzie też na krótki urlop. Nie wiadomo jednak, gdzie.

A ja, co ja mogę robić? Więcej z rodziną będę przebywał. Polska jest takim pięknym krajem, do aquaparku jakiegoś może, bo tam jest ciepło - przyznał w rozmowie z nami Piotr Świerczewski.

