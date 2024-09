Piotr Świerczewski jest jednym z uczestników 15. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Na tanecznym parkiecie Polsatu występuje on w parze z Izabelą Skierską. Para w ostatnim odcinku programu tańczyła quickstep w rytmie "Jožina z bažin". Udało im się zdobyć 28 punktów i wywalczyć awans do kolejnego odcinka.

Wnuczka Piotra Świerczewskiego kradnie show

Niekwestionowaną gwiazdą trzeciego odcinka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" była wnuczka Piotra Świerczewskiego - Lily. Dziewczynka w filmiku z przygotowań pouczała dziadka i zachowywała się niczym prawdziwa tancerka. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nie był to jej debiut przed kamerą. Dzień wcześniej, w sobotę, odwiedziła z dziadkiem studio "Halo Tu Polsat". Rezolutna Lily skradła show i praktycznie nie pozwalała Świerczewskiemu dojść do głosu. W pewnym momencie Piotr musiał poprosić ją, żeby pozwoliła mu dokończyć zdanie. Ale największy szok wywołała jej spontaniczna wypowiedź na temat udziału dziadka w "Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami".

Wnuczka Świerczewskiego podejrzewa go o "spotkania z inną"

Piotr Świerczewski zabrał ze sobą do "Halo Tu Polsat" swoją wnuczkę Lily. Sportowiec nie miał łatwego zadania, gdyż wygadana dziewczynka momentami nie pozwalała mu dojść do głosu. Niespodziewanie, podczas rozmowy z prowadzącymi, Agnieszką Hyży i Maciejem Rockiem, Lily wypaliła:

- Podejrzewam dziadka spotyka się z inną. Podejrzewam go

- stwierdziła Lily.

- Pozdrawiamy babcię, całujemy ją bardzo mocno

- próbowała załagodzić sytuację Agnieszka Hyży.

- Wnuczka prawdę ci powie

- podsumował Maciej Rock.

Z panią Izą tańczymy, a z babcią będziemy tańczyć na innego rodzaju imprezach, ale pamiętajmy też, że w 5. odcinku można zaprosić swoich bliskich. Mamy już nie mam, ale żonę z przyjemnością zaproszę

- powiedział spokojnym głosem, choć lekko zmieszany Piotr Świerczewski.

