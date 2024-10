Ten sezon "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" wywołuje ogromne emocje. Za nami odcinek rodzinny, w którym wszyscy uczestnicy wystąpili z bliskimi im osobami. Na koniec odcinka doszło do losowania, które miało ustalić nowych partnerów tanecznych. Nowe pary w przyszłym tygodniu wykonają jeden z dwóch tańców. Nie wszyscy jednak wystąpią z nowymi tancerzami. Internauci są wyraźnie tym faktem niepocieszeni.

Internauci w szoku po kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Obecnie trwa kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami". W minioną niedzielę wszystkie gwiazdy wystąpiły ze swoimi najbliższymi. Fani Zawieruchy poznali jego ukochaną żonę, Julka Żugaj wystąpiła z siostrą, z kolei Majce Jeżowskiej towarzyszył dorosły syn. Tego dnia większość par otrzymała wysokie noty. Na koniec odcinka na tancerzy oraz gwiazdy czekała niespodzianka - tego dnia nikt nie odpadł. Odbyło się także losowanie.

Na środku parkietu pojawiły się dwie szklane kule, z których uczestnicy wyciągali kartki. Na niewielkich kartonikach zapisane zostały imiona i nazwiska tancerzy. Gwiazdy wyciągały po kolei karty, a prowadzący odczytywali je na głos. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy wylosowali innych partnerów. Mowa o Rafale Zawierusze, Vanessie Aleksander i Majce Jeżowskiej.

Szkoda, że nie wszystkie gwiazdy zmieniły partnerów Majka i Vanessa powinny się wymienić partnerami. Byłoby to fair w stosunku do pozostałych Vanessa powinna dostać Danilczuka, a Maja - Bartkiewicza. Żeby każdy miał kogoś nowego. Co za bezsens! Po co takie kombinacje, jeszcze takie niedopracowane? Jak wymieniać tancerzy z gwiazdami, to wszystkich, żeby każdy miał równe szanse, a nie jedni tańczą z nowym, drudzy ze swoimi partnerami. Jaki to ma sens? - pisali w sieci wyraźnie oburzeni internauci.

Byli jednak też tacy, którym spodobały się roszady między tancerzami a gwiazdami.

Losowanie nawet dobre było Cieszę się, że nikt nie odpada Świetnie, że nikt nie odpadł, cieszy mnie to bardzo - pisali fani show "Tańca z Gwiazdami" w sieci.

