Rafał Zawierucha w zmysłowej rumbie z żoną. Takie rzeczy przed godziną 22? "Miłość zawładnęła tym parkietem"

Maciej Zakościelny do udziału w programie zaprosił brata Filipa. Razem z Sarą Janicka zaprezentowali bardzo żywiołowy hip-hop z przymrużeniem oka do utworu MC Hammera "You Can't touch this".

Świetnie oddaliście klimat hip-hopu. Gratuluję, super!

- Rafał Maserak.

To jest niesamowite, jak widać więź między wami, jak jesteście za sobą. Wydawało mi się, że Maciej z Sarą tworzą świetny duet i tam już niczego nie potrzeba. Ale ten trójkącik z Filipem był jeszcze lepszy. Ja nie wiem, jak wy to robicie.

- zachwyciła sie Iwona Pavlović.

Zrobiliście to świetnie, krótkie ruchy, dynamiczne, z izolacjami. Podbijajmy Unię!

- dodał Tomasz Wygoda.

Punktacja:

Maserak - 10 punktów

Ewa Kasprzyk - 10 punktów

Tomasz Wygoda - 10 punktów

Iwona Pavlović - 10 punktów