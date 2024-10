Maciej Zakościelny pokazał brata w "Tańcu z gwiazdami". Podobny? Jedno jest pewne - to przystojniak

Maciej Zakościelny do udziału w wyjątkowym odcinku "Tańca z gwiazdami" zaprosił brata Filipa. Razem z Sarą Janicka zaprezentowali bardzo żywiołowy hiphopowy układ z przymrużeniem oka do utworu MC Hammera "You Can't Touch This". Bracia wystąpili ubrani w pomarańczowe stroje, a ich instruktorka pokazała się w złocie. Wyglądali doskonale i ruszali się całkiem nieźle.

Świetnie oddaliście klimat hip-hopu. Gratuluję, super! - ocenił swoim profesjonalnym okiem Rafał Maserak.

Iwona Pavlović nie kryła zachwytu:

To jest niesamowite, jak widać więź między wami, jak jesteście za sobą. Wydawało mi się, że Maciej z Sarą tworzą świetny duet i tam już niczego nie potrzeba. Ale ten trójkącik z Filipem był jeszcze lepszy. Ja nie wiem, jak wy to robicie.

Tomasz wygoda też był zadowolony z popisów tego tria:

Zrobiliście to świetnie, krótkie ruchy, dynamiczne, z izolacjami.

Maciej Zakościelny i jego brat w "Tańcu z gwiazdami". Ile punktów zdobyli?

Uroczy i na dodatek urodziwi bracia pokazali, że umieją tańczyć. Jurorzy rozpływali się nad nimi, więc punktacja nie mogła wyglądać inaczej.

Rafał Maserak przyznał im 10 punktów, Ewa Kasprzyk - 10 punktów, Tomasz Wygoda - 10 punktów i Iwona Pavlović - 10 punktów. Maciej i Filip Zakościelni zgarnęli okrągłą 40.

