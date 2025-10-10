"Taniec z Gwiazdami": Maurycy Popiel zatańczy z mamą

Trwa siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Wielkimi krokami zbliża się jeden z najbardziej wyczekiwanych odcinków sezonu. Już w niedzielę uczestnicy show zaproszą na parkiet swoich bliskich. Odcinki rodzinne cieszą się ogromną sympatią widzów. Gwiazdy programu pokazują podczas nich swoje inne oblicze. Nie brakuje również wzruszeń.

Wiadomo już, że Maja Bohosiewicz (34 l.) zatańczy ze swoją ośmioletnią córką, Wiktoria Gorodecka (43 l.) zatańczy ze swoim bratem, Barbara Bursztynowicz (71 l.) z mężem, a Tomasz Karolak (54 l.) z ukochaną córką Leną. Z kolei u boku Marcina Rogacewicza (45 l.) pojawi się jest mama. Ze swoją rodzicielką w "Tańcu z Gwiazdami" zatańczy również Maurycy Popiel (35 l.).

Będę tańczył z moją mamą. Ona odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Bardzo jej za wszystko dziękuję i myślę, że to, że mogłem zaprosić ją do odcinka rodzinnego i zatańczyć z nią przed wszystkimi telewidzami, to będzie dla niej "dziękuję" powiedziane z mojej strony poprzez taniec - wyznał aktor w rozmowie z Party.

Maurycy Popiel: Jego brat również związał się z aktorstwem

Mama gwiazdora "M jak miłość" nie jest osobą anonimową. Lidia Bogaczówna (68 l.) od ponad czterech dekad spełnia się jako aktorka. Od ukończenia szkoły teatralnej związana jest z krakowskimi teatrami. Można ją było również oglądać w serialach "Prawo Agaty", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe" czy filmie "Boże ciało".

To właśnie po niej Maurycy odziedziczył talent. Zresztą nie tylko on. Jego starszy o pięć lat brat również związał się z aktorstwem. Andrzej Popiel zadebiutował w teatrze w 2005 roku. Trzy lata później ukończył krakowską szkołę teatralną. Na swoim koncie ma udział w wielu popularnych produkcjach, w tym "Komisarzy Alexie", "Ojcu Mateuszu", "Na dobre i na złe" czy "Zakochanych po uszy".

Andrzej, w przeciwieństwie do swojego brata, stroni od show-biznesu. Wiadomo jednak, że jest miłośnikiem sportów, a szczególnie biegania. Po pracy często bierze udział w maratonach.

