"Taniec z rozwodnikami": Kto rozstał się przed programem?

Trwa siedemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", podczas której producenci świętują dwudziestolecie programu. Na parkiecie nie brakuje znanych twarzy. Swoje taneczne umiejętności prezentuje m.in. Maurycy Popiel (35 l.). Znany z "M jak miłość" aktor tańczy w parze z Sarą Janicką (30 l.).

Maurycy Popiel nie jest jedynym aktorem, którego można podziwiać podczas obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami". O Kryształową Kulę rywalizują również Tomasz Karolak (54 l.) i Marcin Rogacewicz (45 l). Na krótko przed startem z powodu kontuzji programem pożegnał się Michał Czernecki (47 l.).

Trzech z czterech wymienionych panów łączy coś więcej niż tylko wspólny zawód. Wszyscy rozstali się niedawno ze swoimi wieloletnimi partnerkami. Rogacewicz początkiem czerwca oficjalnie rozwiódł się z żoną po 12 latach wspólnego życia. Gwiazdor "Komisarza Alexa" od pewnego czasu spotyka się z Agnieszką Kaczorowską (33 l.). Z kolei Czernecki i jego żona Magdalena rozstali się po ponad 20-latach. Nowa partnerka towarzyszyła mu podczas pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej.

Maurycy Popiel rozwodzi się i doradza ws. związków

Maurycy Popiel również jest w trakcie rozwodu. Przez ponad dekadę był związany z koleżanką po fachu, Izabelą Warykiewicz (41 l.). Jesienią ubiegłego roku okazało się, że Izabela złożyła w sądzie pozew rozwodowy. Przyczyną rozstania miał być romans Popiela z koleżanką z planu, Emmą Giegżno. Była partnerka gwiazdora "M jak miłość" nazwała jesienną edycję "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", "Tańcem z rozwodnikami".

Aktor gościł niedawno w "Pytaniu na śniadanie". W śniadaniówce TVP opowiedział m.in. o tym, czym jest dla niego męskość.

Być męskim to być odpowiedzialnym - za siebie i swoje otoczenie oraz za każdego, kto się w tym otoczeniu znajduje. Męstwo nie kojarzy mi się z siłą fizyczną, meczami. Kojarzy mi się z odpowiedzialnością i tak też chcę myśleć o swoim męstwie. Chcę, żeby to było to, co mnie określa, jako mężczyznę - powiedział.

Popiel podzielił się również swoimi przemyśleniami na temat poszukiwania odpowiednich partnerów. Nawiązał przy tym do tańca.

Czy to nie jest też tak, że w zależności od tego, w jaką męskość wierzymy, takie kobiety do siebie przyciągamy? Ktoś, kto jest mega wrażliwy, odnajduje się w tańcu klasycznym, raczej nie spotka się z kobietą, która oczekuje, że będzie miał drogi sportowy samochód i oglądał mecze piłki nożnej. To się nie łączy ze sobą. Rekomendowałbym wszystkim szukanie partnera, który będzie nas wznosił, któremu też możemy zaoferować dźwignię, żeby być lepszym sobą - stwierdził Maurycy Popiel.

