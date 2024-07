Serialowy tygodniowy rozkład jazdy pod koniec lat 90. i w początkach XXI wieku dla wielu widzów TVP miał pięć punktów. W poniedziałki, wtorki i środy emitowany był "Klan, a w soboty i niedzielę - "Złotopolscy". Obie telenowele TVP zyskały status długowiecznych. "Klan" nadawany jest do dziś, a "Złotopolscy" miejsce w ramówce mieli do 2010 roku. We wspomnianych serialach występowali (w w "Klanie" niektórzy nadal występują) znakomici aktorzy, m.in.: Barbara Bursztynowicz, Agnieszka Kotulanka, Joanna Żółkowska, Anna Nehrebecka, Alina Janowska, Jerzy Kamas, Jerzy Zelnik, Tomasz Stockinger, Jerzy Turek czy Henryk Machalica. Nieco mniej obeznanym z serialami czasem mylili się bohaterowie. Jest okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę i pamięć. Rozwiąż QUIZ. Klan czy Złotopolscy? Dopasuj postać do serialu TVP: listonosz Józef, wuj Stefan, Surmaczowa.

QUIZ. Klan czy Złotopolscy? Dopasuj postać do serialu TVP: listonosz Józef, wuj Stefan, Surmaczowa Pytanie 1 z 20 Listonosz Józef (w tej roli Jerzy Turek) to postać z serialu: Klan Złotopolscy Dalej

