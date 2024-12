Maryla Rodowicz opowiedziała o synu. To wyszło po latach

Parę miesięcy temu w mediach pojawiła się informacja, że program "You Can Dance" wraca na antenę. Show popularne było kilkanaście lat temu - najpierw w stacji TVN, a następnie w TVP. W nowej wersji wraca do korzeni, jednak z innymi jurorami.

To oni będą jurorami nowego "You Can Dance"

W nowej formule programu "You Can Dance" ma pojawić się Maciej Dowbor. Jakiś czas temu było głośno o tym w mediach. Niedawno na jaw wyszło, kto będzie oceniać uczestników show TVN. Niewiarygodne kogo wybrali.

Już niedługo w jury formatu zobaczymy: Michała Danilczuka, który był do tej pory gwiazdorem "Tańca z Gwiazdami", piosenkarkę i prowadzącą "Czas na show. Drag Me Out" Mery Spolsky, aktora Bartosza Porczyka, a także raperkę i tancerkę hip-hop Ryfę Ri. Nowi jurorzy zdążyli udzielić już pierwszych wywiadów. W jednym z nich przyznali, że bardzo się polubili.

Ja poczułam, że od razu można wszystkim wszystko powiedzieć i zażartować na każdy temat. I mimo tego, że się nie znaliśmy, przynajmniej ja nie znałam waszej trójki przed naszym przesłuchaniem, to od razu was polubiłam - przyznała Mery Spolsky w rozmowie z dziennikarzami portalu pudelek.pl.

Na to stwierdzenie odpowiedział Michał Danilczuk. Według tancerza wszyscy się lubią, ale nie zawsze zgadzają.

My się bardzo lubimy, ale nie zawsze się ze sobą zgadzamy (...) Ja jestem ten, który lubi dokładność, precyzję i technikę, dlatego ja będę tym, który będzie tego po prostu wymagał. Ale doceniam piękno i ten skill taneczny - odpowiedział Danilczuk w tym samym wywiadzie.

