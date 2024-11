Wiemy, kto ma zasiąść w jury nowego "You Can Dance" w TVN! Hakiel i Mandaryna walczą o stołek. Kto jeszcze? Są zaskoczenia

W TVN ruszyły wielkie przygotowania do nowej edycji show "You Can Dance", który wróci na antenę stacji po 9 latach. Produkcja robi więc wszystko, by zaskoczyć widzów. Wiadomo już, że nowym prowadzącym został Maciej Dowbor (45 l.). Teraz poraz na jurorów. Jak dowiedział się "Super Express", o miejsce w fotelu sędziowskim walczą m.in. Marcin Hakiel (41 l.) i Mandaryna (46 l.). Wiemy, kto ma zająć miejsce obok nich.