Bajeczne wesele Roksany Wegiel!

W niedzielę odbył się ślub kościelny Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Już od kilku miesięcy mówiło się o nadchodzącej uroczystości, ale szczegóły były trzymane w tajemnicy do ostatniej chwili. Bajeczna ceremonia odbyła się w rodzinnych stronach piosenkarki, czyli na Podkarpaciu. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Następnie udali się do luksusowego hotelu, gdzie odbyło się huczne wesele. O wszystkim jako pierwszy poinformował Super Express.

Na ślubie nie mogło zabraknąć sławnych znajomych państwa młodych. Na imprezie bawili się m.in. Mata z partnerka, Ola Nowak czy Michał Kassin. Na parkiecie szalała również Julia "Maffashion" Kuczyńska. U boku celebrytki pojawił się Michał Danilczuk, z którym występowała podczas wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Od tamtej pory para się niemal nierozłączna. Gwiazda internetu i przystojny tancerz spędzają ze sobą wiele czasu. Niedawno razem z synkiem Julii wypoczywali w 5-gwiazdkowym hotelu w Turcji.

Julia Kuczyńska zachwycona weselem Roksany Węgiel

Już od tygodni spekuluje się, że parę łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Sami zainteresowani konsekwentnie nie opowiadają o szczegółach swoich relacji. Gdy jedna z internautek napisała, że wszyscy czekają aż potwierdzi, "że jest zakochana", Julka sprytnie odpowiedziała: "Od 4 lat. I to najmocniej na świecie". Oczywiście miała na myśli swojego syna.

Ostatni post z pewnością nie uciszy plotek. Julia Kuczyńska opublikowała kilka zdjęć oraz filmików z niedzielnego wesela Roksany Wegiel. "Wszystkiego co najlepsze. Abyście zawsze mieli tyle powodów do uśmiechu. Dziękujemy za zaproszenie" - napisała przy zdjęciu, na którym pozuje u boku Danilczuka. Fani gwiazdy zasypali ją komplementami. Większość z nich zgodnie twierdzi, że razem z tancerzem tworzą piękną parę. "Maff, uwielbiam patrzeć na ten promienny uśmiech na Twojej twarzy. Jeśli to ten Pan obok robi taka robotę to pozazdrościć talentu" - napisała jedna z fanek. "Tworzycie z Michałem cudowna parę" - dodała inna.

Julia nie odniosła się do tych komentarzy. Napisała za nieco więcej o samym weselu. "To było cudowne wesele! Tak ciepłe, miłe, bez nadęcia i z miłością. Dziękuję, że mogłam świętować ten dzień z Wami" - napisała. Z kolei jej partner, ku uciesze panny młodej, stwierdził, że "to było najpiękniejsze wesele".

