Wiemy, ile kosztowały wakacje Maffashion i Michała Daniłczuka. Pojechali na nie z synem celebrytki

Sezon urlopowy trwa w najlepsze. Na ekskluzywne wakacje pokusiła się także Maffashion. Jak się okazuje - dzięki dociekliwości fanów - nie jest na nich sama. Blogerka zafundowała sobie pobyt w luksusowym 5-gwiazdkowym hotelu w Turcji. Z wypoczynku korzysta razem z synkiem, Bastkiem, i Michałem Daniłczukiem.

Celebrytka pochwaliła się na swoim Instagramie fotką z pobytu w hotelu Ela Excellence Resort Belek. Równocześnie na instagramowym story jej tanecznego partnera z wiosennej edycji Tańca z Gwiazdami pojawiło się podobne zdjęcie, także dokumentujące pobyt w tym samym kurorcie. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Jednym z pierwszych komentarzy, jakie pojawiły się pod postem Maffashion, był ten pytający o jej relację z tancerzem.

Kochana, my tutaj wszyscy czekamy aż ogłosisz radosną nowinę.Że co? - zapytała Kuczyńska.Że jesteś zakochana - możemy przeczytać w odpowiedzi.Od 4 lat. I to najmocniej na świecie - sprytnie odpowiedziała Julka, pisząc o swoim synu.