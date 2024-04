Gruba przesada! Wojewódzki zapytał Fabijańskiego o dziecko z Maffashion. Ostra reakcja aktora: "Co za obrzydliwe pytanie!"

Obrzydliwe pytanie Kuby Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki musi ratować oglądalność swojego show. A że tonący brzytwy się chwyta, zaprasza coraz dziwniejszych gości i zadaje im niewybredne pytania. W ostatnim odcinku na kanapie show zasiedli aktor Sebastian Fabijański (po raz kolejny!) i celebrytka z Miami - Aneta Glam. Ta druga przez większość rozmowy była przez Wojewódzkiego upokarzana. Fabijański usłyszał zaś kilka niezręcznych pytań.

Jedno z nich wyprowadziło aktora z równowagi. I nic dziwnego, że Kuba Wojewódzki wykazał się sporym nietaktem, uderzając z byłą partnerkę Fabijańskiego czyli Julię "Maffashion" Kuczyńską, z którą aktor ma 3,5-letniego synka Bastiana. Jeśli liczył na skandaliczną odpowiedź, to się przeliczył, bo Fabijański zachował się z wielką klasą. A najpierw pouczył Kubę!

Sebastian Fabijański ostro reaguje

- Żałujesz, że Julia jest matką twojego syna? - zapytał Kuba Wojewódzki.

- Co to za obrzydliwe pytanie?! - odpowiedział z groźną miną Sebastian Fabijański.

- Dlatego ja jestem autorem - próbował wybrnąć Kuba, ale jego żart był nieśmieszny.

- No nie, no chłopie. Błagam. Ja jestem wdzięczny totalnie. Mój syn to jest największy skarb mojego życia. Gdyby nie on, to mnie by tu nie było. A to jest jego matka! Co za pytanie?! Co za pytanie?! - powiedział wzburzony Fabijański.

- Czyli nie? - dopytał głupio Kuba Wojewódzki.

- Musiałbyś powtórzyć, ale chyba nie chcę go słyszeć jeszcze raz - powiedział aktor i dodał, że nie żałuje związku z Maffashion.

Też uważacie, że Kuba Wojewódzki mocno przesadził, zadając Sebastianowi Fabijańskiemu takie pytanie? Dajcie nam znać, głosując w sondzie pod tekstem.