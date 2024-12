Maffasion w "nagich spodniach". Te zdjęcia rozpalają wyobraźnię bardziej niż plotki romansie z Danilczukiem

Julia Kuczyńska, znana szerzej jako Maffashion, od lat jest jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie modowej. Jej styl to nie tylko modowe inspiracje, ale też odważne eksperymenty i umiejętność łączenia pozornie niepasujących do siebie elementów w sposób, który sprawia, że wszystko wygląda świeżo i zaskakująco.

Maffasion lubi miksować style

Jednego dnia zachwyca w klasycznej „małej czarnej”, drugiego pojawia się w futurystycznym kombinezonie z neonowymi dodatkami, a trzeciego wrzuca zdjęcie w dresach i rozciągniętej bluzie. I właśnie za tę wszechstronność Julię Kuczyńską kochają tysiące fanów – nigdy nie wiadomo, czym zaskoczy następnym razem! Nie boi się eksperymentować z kolorami, wzorami i krojami, tworząc z nich spójne i przyciągające wzrok zestawienia. Jej styl to idealne połączenie odwagi i wyczucia estetyki. Za to kochają ją Polki.

Julia Kuczyńska lansuje modę na "nagie spodnie". To look tylko dla odważnych

Tym razem Maffasion nie postawiła na kolory, a właściwie postawiła na mono kolor. Wybrała total look w czerni i oczarowała obserwujących. Od jej nóg w "nagich" spodniach trudno oderwać wzrok. Niby zakryte skrawkiem przezroczystego materiału, ale jednak znakomicie wyeksponowane rozpalają wyobraźnię. W połączeniu z lakierowanymi szpileczkami i czarnym topem z rozszerzanymi rękawami wyglądają zjawiskowo. W tej stylizacji Julia intryguje nawet bardziej niż jej domniemany romans z partnerem z "Tańca z gwiazdami" - Michałem Danilczukiem. Nawet w obliczu ostatnich rewelacji o jego dziewczynie i doniesieniach o powodach przejścia tancerza do TVN. W ostatnich dniach wyszło bowiem na jaw, że Danilczuk nie zatańczy już w TzG, bo został jurorem w odświeżonym "You can dance".

Moda z przesłaniem wg Maffasion

Warto zaznaczyć, ze celebrytka chętnie promuje modę zrównoważoną i świadome podejście do zakupów. W swoich stylizacjach często wybiera ubrania od polskich projektantów lub z małych, lokalnych marek. Ponadto w mediach społecznościowych stawia na autentyczność – pokazując, że nie chodzi tylko o wygląd, ale również o komfort i bycie w zgodzie ze sobą.