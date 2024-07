Ona zatańczy w Tańcu z gwiazdami?! Tak wielkiej gwiazdy jeszcze tam nie było

Co za stroje!

"Taniec z gwiazdami" rusza w Polsacie już 8 września. Wiadomo, że nie zmienia się skład jury, w którym nadal będą oceniać tancerzy Iwona Pavović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Michał Wygoda. Tajemnicą nadal pozostaje pełna lista tancerzy, ale na medialnej "giełdzie" wciąż pojawiają się nowe, wielkie nazwiska. Tym razem zaczęło się mówić, że o "Kryształową kulę" powalczy legendarna polska piosenkarka!

Kto na pewno zatańczy w TzG?

Jak dotąd można uznać, że występ Majki Jeżowskiej w "Tańcu z gwiazdami" jest pewny. Gwiazda wyznała, że już trenuje, więc można uznać, że zobaczymy jej szaleństwa taneczne. Margaret wyznała, że zatańczy, ale tylko pod pewnym warunkiem. Na giełdzie nazwisk pojawili się też interesujący panowie: Mikołaj Roznerski, Maciej Zakościelny, Filip Bobek, Mariusz Czerkawski. Teraz do tej obłędnej listy dołączyła piosenkarka, którą dosłownie zna każdy.

Alicja Majewska w 1975 za zdobyła nagrodę główną Ministerstwa Kultury i Sztuki na 13. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za wykonanie utworu „Bywają takie dni”. Gwiazda na swoim koncie tak wiele hitów, że aż trudno wszystkie wyliczyć: "Jeszcze się tam żagiel bieli", "Odkryjemy miłość nieznaną", "Być kobietą". W 2019 roku Majewska została jurorką „The Voice Senior” i była nią przez trzy sezony programu TVP2.

Gwiazda nie uwierzyła w tę propozycję

Portal "Jastrząb Post.pl" zapytał Alicję Majewską wprost, czy zatańczy w 15 edycji „Tańca z gwiazdami”. I okazało się, że gwiazdę zapraszano już do tanecznych pląsów aż 2 razy. Za pierwszym razem słynna wokalistka pomyślała, że to jakiś żart.

- Dostałam taką propozycję, wydawała mi się niezbyt wiarygodna, więc po to, żeby mieć pewność, że to nie jest żart, to pojechałam na spotkanie z producentkami, pojechałam i okazało się, że taka propozycja była.

Alicja Majewska uznała, że mogłaby nie wygrać programu "Tańca z gwiazdami" i propozycji nie przyjęła. Teraz wokalistka przyznała się, że po raz kolejny jest namawiana do walki o "Kryształową Kulę". Namawiający przekonuję Majewską, że w show Polsatu tańczyły już osoby po 60. roku życia.

- Ale ciągle mam obawę, że mogłabym nie wygrać tego programu - wyznała szczerze Majewska.

Namawianie uczestników "Tańca z gwiazdami" trwa

Tak więc w sprawie Alicji Majewskiej namawianie trwa. Może czasem ważniejsza jest sama gra od wygranej, Pani Alicjo? Przekonamy się już niebawem, jaka będzie ostateczna decyzja gwiazdy, o nowych propozycjach i liście uczestników poinformujemy Państwa na bieżąco.