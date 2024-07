Ulubieniec widzów TVP w "Tańcu z Gwiazdami"? Mikołaj Roznerski komentuje

"Taniec z Gwiazdami": Kogo zobaczymy na parkiecie?

Przygotowania do piętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" ruszyły pełną parą. Nowe odcinki trafią na antenę Polsatu już we wrześniu. 4 lipca poznaliśmy skład jurorski. Kto znajdzie się w składzie jurorskim? Oczywiście niezastąpiona Iwona Pavlović. Obok niej zasiądą również Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Nie zabraknie też Ewy Kasprzyk, której udział w programie podzielił fanów.

Wszyscy czekają jednak na wiadomości o uczestnikach. Pojawiły się już pierwsze nazwiska, jednak na razie stacja nie potwierdziła żadnego z nich. Swoją gotowość do wzięcia udziału w programie potwierdziła Majka Jeżowska. 64-letnia piosenkarka w rozmowie ze "Światem gwiazd" przyznała, że już trzy razy proponowano jej udział w programie, ale dopiero teraz się na to zdecydowała. Mówi się również, że na parkiecie zobaczymy Karolinę Gilon, która ma obecnie przerwę od "Love Island". Kolejna potencjalną uczestniczką ma być Julia Żugaj.

Zobacz również: Ubóstwiany amant w Tańcu z gwiazdami! "Jest o krok od podpisu"

Mikołaj Roznerski zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"?

Jeśli chodzi o znanych panów to o Kryształową Kulę mają zawalczyć hokeista Mariusz Czerkawski oraz gwiazdor "BrzydUli" Filip Bobek. Niedawno informowaliśmy, że w programie może pojawić się filmowy amant - Maciej Zakościelny. Wiadomo, że fani od dawna liczą na to, że w końcu zobaczą taneczne umiejętności innego przystojniaka. Mikołaj Roznerski, bo o nim mowa, od dawna jest ulubieńcem widzów. Z kolei łatkę amanta zapewnił mu udział w wielu polskich komediach romantycznych.

Fani szczególnie zainteresowani są jego życiem prywatnym oraz uczuciowym. Chociaż w przeszłości był związany w wieloma pięknościami z polskiego show-biznesu, to jest osobą raczej skrytą. Aktor rzadko opowiada o swoich prywatnych sprawach. Co, tylko nakręca ciekawość fanów. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to doskonała okazja, żeby pokazać się od innej strony. Czy Mikołaj Roznerski z niej skorzysta? W rozmowie w "Party" został zapytany o to, czy zobaczymy go na parkiecie "TzG". Jego odpowiedź raczej rozczaruje fanów. "Oj dziękuję za pytanie. Ale nic o tym nie wiem..." - powiedział krótko aktor.

Zobacz również: Gwiazdy "M jak miłość" połączyło uczucie?! Aktorka przerwała milczenie

Roxie zaraz zniknie?! Wszystko przez Taniec z gwiazdami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Roznerski pokazał się z maleństwem! "Chyba przymierzasz, czy ci pasuje"