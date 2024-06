Gwiazdy "M jak miłość" połączyło uczucie?! Aktorka przerwała milczenie

Mikołaj Roznerski romansuje z koleżanką z planu?

Mikołaj Roznerski (40 l.) dzięki roli w "M jak miłość" zyskał miano ulubieńca widzów. Z kolei łatkę amanta zapewnił mu udział w wielu polskich komediach romantycznych. Fani szczególnie zainteresowani są jego życiem uczuciowym. W przeszłości aktor związany był z kilkoma znanymi paniami. Swoją pierwszą miłość poznał na studiach. Jednak nawet narodziny dziecka nie scementowały związku z Martą Juras. Później łączony był z Olgą Bołądź oraz Marceliną Zawadzką.

Na planie "M jak miłość" poznał Adrianę Kalską (38 l.). Uczucie połączyło nie tylko ich bohaterów. Od 2018 do 2021 byli ulubioną parą wielu widzów. Niespodziewanie na początku 2022 roku aktorka potwierdziła rozstanie. Od tamtej pory regularnie pojawiają się plotki o nowej miłości aktora. W ostatnim czasie łączony jest z inną ekranową partnerką - Michaliną Sosną (35 l.).

Aktorka od ubiegłego roku odgrywa Kamę w popularnej "Emce". Jej bohaterka po wielu perturbacjach odnajduje miłość u boku Marcina Chodakowskiego granego przez Mikołaja Roznerskiego. Nie można zaprzeczyć, że aktorów łączy duża ekranowa chemia. Pewnie właśnie, dlatego wielu widzów wierzy, że Michalinę i Mikołaja tworzą związek nie tylko w serialu, ale i prawdziwym życiu.

Teraz do tych doniesień odniosła się sama zainteresowana. W rozmowie z portalem Jastrząb Post wyznała, co tak naprawdę łączy ją z Roznerskim. Zapytana o to, czy plotki są prawdziwe odpowiedziała: "Po części jest to prawda, bo gramy razem parę - Kamę i Marcina i faktycznie ta para wygenerowała gorące reakcje w internecie, czego chyba się nie spodziewaliśmy, bo nasze drogi wcześniej też się krzyżowały i też graliśmy pary".

Michalina Sosna: Od lat ukrywa ukochanego

Dodała również, że sama podchodzi do tych plotek z dużym dystansem. "Ja podchodzę do tego bardzo lajtowo. Swoje życie prywatne bardzo chronię, bo to jest moje życie prywatne. Uśmiecham się do tego. Chętnie podejmuje komentarze w internecie, czy na moich social mediach" - przyznała.

Chociaż aktorka bardzo chroni swoją prywatność, to wiadomo że jej serce od dawna jest już zajęte. Kilka lat temu na jej palcu pojawił się pierścionek zaręczynowy, do którego później dołączyła później obrączka. Niewiele wiadomo jednak o mężu Michaliny Sosny. Para nie pokazuje się razem ani na imprezach branżowych, ani na Instagramie. Aktorce udało się również ukryć ciążę. Córka Sosny przyszła na świat w 2021 roku.

"Są w życiu chwile, które wymagają ciszy. Najważniejsze, najpiękniejsze, tylko moje. Przez ostatnie miesiące oddałam się im całkowicie, przygotowując do najważniejszej roli w życiu. W spokoju, z daleka od zgiełku, tak jak chciałam. Dziś już mogę podzielić się z Wami największym szczęściem... W minionym miesiącu zostałam mamą Rozalii. Jestem szczęśliwa, spełniona, kocham najmocniej" - napisała na Instagramie. Był to jednak wyjątek od reguły.

Dziennikarka JastrząbPos zapytała Michalinę również o to, jak z plotkami radzi sobie jej ukochany: "Myślę, że my jesteśmy z tej samej gliny. To jest taki świat, który jest daleko od tego, jak jest naprawdę".

Serce Mikołaja Roznerskiego jest zajęte? Aktor przerwał milczenie

