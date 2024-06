Karolina Gilon wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Ma nawet wymarzonego partnera

Tyle pieniędzy zebrano na pogrzebie Kipiel-Sztuki. Wiemy, na co zostaną przeznaczone

Karolina Gilon w kilka lat zrobiła zawrotną karierę - od aspirującej modelki do jednej z największych gwiazd Polsatu. Nie wszyscy już pamiętają, że pierwsze kroki w polskim show-biznesie stawiała w serialu Viva Polska "Miłość na bogato". Jednak popularność zyskała dopiero dwa lata później. W 2015 roku pojawiła się na castingu do piątej edycji "Top model".

Gwiazdorski status zapewniła jej współpraca z Polsatem. Gilon prowadzi m.in. "Love Island. Wyspa Miłości" oraz "Ninja Warrior Polska". Niedawno Edward Miszczak podjął zaskakującą decyzję o opóźnieniu emisji kolejnej edycji "Wyspy Miłości". "Edward mówi, że nie rezygnuje z tego formatu, ale trzeba mu dać czas na leżakowanie. 'Niech się widzowie stęsknią' - powiedział ostatnio, mając nadzieję, że jak po półrocznej albo rocznej przerwie 'Love Island' wróci na antenę, to zanotuje wzrost widzów. To taka strategia oparta na sentymencie, który sprawdził się w przypadku 'Tańca z Gwiazdami'" - twierdził informator serwisu Plotek.

Oznacza to, że prowadząca show będzie miała teraz nieco więcej czasu. Fani podejrzewają, że szykuje się do udziału w "Tańcu z Gwiazdami", o czym plotkuje się już od dawna. Chociaż sama zainteresowana w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że "wciąż nic nie wiadomo", to opowiedziała o swoim wymarzonym partnerze. Okazuje się, że od dzieciństwa zainteresowana była tańcem. Jednak przez wysoki wzrost nie było jej łatwo znaleźć partnera.

Karolina Gilon o wymarzonym partnerze tanecznym

"Jak byłam bardzo małą dziewczynką, to bardzo chciałam tańczyć, ale zawsze mi mówiono: 'Karolina, fajnie się ruszasz, ale jesteś bardzo wysoka do tańca towarzyskiego'. Wtedy byłam bardzo wysoką dziewczynką, nie było dla mnie partnera, wszyscy byli ode mnie o pół głowy niżsi i to było taką przeszkodą w dzieciństwie" - wspominała Gilon.

Jej wymarzony partner powinien być więc wysoki i postawny: "Jeśli miałabym tańczyć w „Tańcu z gwiazdami”, to chciałabym, żeby to był postawny mężczyzna, który będzie w stanie mną podrzucać, machać, trzymać, żebym mogła mu zaufać w pełni w tańcu, bo to jest najważniejsze".

Na koniec dodała, że kiedyś z pewnością będzie można ją zobaczyć na parkiecie "TzG". "O ile w ogóle będę w tym 'Tańcu z gwiazdami', chociaż myślę, że kiedyś na pewno wezmę w tym udział, jeżeli będzie na to czas, dlatego że to jest fantastyczna przygoda i po ostatniej edycji stwierdziłam, że fajnie byłoby wziąć w tym udział, mieć taką pamiątkę i nauczyć się tak fajnie, profesjonalnie tańczyć" - przyznała prowadząca "Love Island".

Fani zaniepokojeni szczupłą sylwetką Karoliny Gilon. Gwiazda zdradziła, ile waży

