Polsat rezygnuje z "Love Island"?! Co dalej z Karoliną Gilon?

"Love Island. Wyspa miłości": Karolina Gilon znalazła miłość w programie

Minął już miesiąc od zakończenia dziewiątej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". Zwycięzcami zostali Jarek i Zuzanna. Wiele osób uważało, że to jest niezwykle dobrze dobrana para. Jednak szybko po zakończeniu programu poinformowali o swoim rozstaniu. Co więcej, zaczęli przerzucać się w internecie dziwnymi oświadczeniami.

Więcej szczęścia w miłości ma prowadząca program, Karolina Gilon (34 l.), która swojego ukochanego również poznała w programie. Jej wybrankiem okazał się nieco młodszy od niej Mateusz Świerczyński (28 l.), który był uczestnikiem siódmej edycji "Love Island". "Mama zawsze mówiła, że jak mnie strzeli to w najmniej oczekiwanym momencie.. I że będę wiedziała... tak jest.. wiem" - napisała w marcu na swoim Instagramie.

Jesień w Polsacie bez "Love Island"?

Dla fanów programu mamy przykrą wiadomość. Wszystko wskazuje na to, że na nowe odcinki trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jak donosi portal Plotek, dyrektor programowy Polsatu podjął decyzję o chwilowym zawieszeniu formatu. Edward Miszczak ma nadzieję, że przerwa przysłuży się oglądalności w przyszłości.

"Edward mówi, że nie rezygnuje z tego formatu, ale trzeba mu dać czas na leżakowanie. 'Niech się widzowie stęsknią' - powiedział ostatnio, mając nadzieję, że jak po półrocznej albo rocznej przerwie 'Love Island' wróci na antenę, to zanotuje wzrost widzów. To taka strategia oparta na sentymencie, który sprawdził się w przypadku 'Tańca z Gwiazdami'" - twierdzi informator serwisu.

Czy oznacza to, że Karolina Gilon powinna się obawiać o swoją przyszłość w stacji? Ulubienica widzów może odetchnąć z ulgą, bowiem może być pewna, że znajdzie się dla niej inna fucha. Spekuluje się, że można będzie ją zobaczyć w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" lub w całkowicie nowym formacie Polsatu.

"Nikt sobie w Polsacie nie wyobraża, by Karolina nagle zniknęła z wizji. Obecnie prowadzi rozmowy w sprawie swojej przyszłości w stacji, ale pewne jest, że jesienią mimo braku 'Love Island', z wizji nie zniknie. Pomysłów i propozycji jest kilka, także jest o czym dyskutować. W Polsacie uważa się, że przerwa od 'Love Island” to doskonała okazja, by wystąpiła w „Tańcu z gwiazdami'. [...] Tak jak mówię, pomysłów na zagospodarowanie Karoliny jest dużo. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość" - zdradziła osoba z otoczenia Karoliny.

