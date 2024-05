Doda i Anna Lewandowska w "Tańcu z Gwiazdami". Kolejne nazwiska szokują. Widzowie nie mają wątpliwości

Marcin Hakiel wziął ślub? W sieci są na to twarde dowody

Polacy przemówili! Zgodnie z wynikami badań opinii publicznej przeprowadzonych dla "Super Expressu", widzowie w kolejnej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" chcą zobaczyć Dodę (40 l.) i żonę Roberta Lewandowskiego (35 l.), Annę Lewandowską (35 l.). Ale są i tacy, którzy nadal mają nadzieję, że na pląsy na parkiecie zdecyduje się... Maryla Rodowicz.

Ostatnia edycja "Tańca z Gwiazdami" okazała się wielkim hitem. Edward Miszczak (69 l.) od razu zapowiedział, że przed nami kolejny sezon, który zobaczymy już tej jesieni. Przed Polsatem więc nie lada wyzwanie, by znów ściągnąć na parkiet wielkie gwiazdy. Z pomocą przychodzi "Super Express", który zlecił badanie opinii publicznej. Instytut badań Pollster zapytał tysiąc Polaków, kogo chcieliby zobaczyć w programie "Taniec z Gwiazdami". Odpowiedź była jasna. Aż 30% badanych chciałaby, żeby w programie wystąpiła Doda, a 23% pragnie zobaczyć wygibasy Anny Lewandowskiej. Co ciekawe, widzowie chętnie zobaczyliby też popisy taneczne nieco starszych gwiazd - 8% badanych jest ciekawa popisów Maryli Rodowicz, 5% - Beaty Kozidrak (64 l.), a 4% - Krystyny Jandy (71 l.). Okazuje się, że niewielkie zainteresowanie wzbudziłby występy Kayah (56 l.) czy Ewy Chodakowskiej (42 l.). Dla tej ostatniej to musi być cios - od lat rywalizuje przecież z Anną Lewandowską.

A wy kogo chcielibyście zobaczyć w "Tańcu z Gwiazdami"? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.