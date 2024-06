Fani zaniepokojeni szczupłą sylwetką Karoliny Gilon. Gwiazda zdradziła, ile waży

Karolina Gilon: Królowa metamorfoz

Karolina Gilon pierwsze kroki w polskim show-biznesie stawiała w serialu Viva Polska "Miłość na bogato". Jednak popularność zyskała dopiero dwa lata później. W 2015 roku pojawiła się na castingu do piątek edycji "Top model". Charyzmatyczna modelka szybko stała się ulubienicą widzów oraz jurorów. Ostatecznie zajęła wysokie czwarte miejsce.

Po zakończeniu programu nie zdecydowała się jednak na związanie z modelingiem. Zamiast tego wybrała karierę w mediach. Dzisiaj jest jedną z największych gwiazd Polsatu. Prowadzi m.in. "Love Island. Wyspa Miłości" oraz "Ninja Warrior Polska".

Karolina uwielbia eksperymentować z wyglądem, zwłaszcza fryzurami. Gdy debiutowała w show- biznesie, była blondynką. Później na jej głowie pojawiały się różne kolory i długości. W 2023 roku gwiazda pochwaliła się efektem przedłużenia kosmyków, tym razem w ciemnym kolorze. Fani zasypali ją komplementami. Wśród komentarzy pojawiały się również głosy zaniepokojonych obserwujących, którzy zauważyli, że modelka znacznie straciła na wadze. "Wszystko OK?" - dopytywali.

Karolina Gilon zdradziła, ile waży

Kotko potem Gilon przyznała, że przeszła na dietę, w której je to na co ma ochotę, ale w mniejszych porcjach. "I w momencie, kiedy zmniejszasz te porcje, to nagle skurcza Ci się trochę żołądek i przestajesz mieć tak duże łaknienie" - tłumaczyła w rozmowie z "Party". Słowa gwiazdy nie przekonały jednak części internautów, którzy zaczęli zarzucać jej zażywanie popularnego leku na cukrzycę. Prowadząca "Love Island" odniosła się do tego w rozmowie z Pudelkiem.

Przyznała, że w ostatnim czasie straciła na wadze. Wyznała również, że ma własne sposoby na osiągnięcie idealnej sylwetki. I nie jest to stosowanie leków: "Myślę, że drastyczniejsze zrzeczenie diety już za mną. Ja mówiłam otwarcie, że bez diety i treningu nic nie zrobimy. Oczywiście, że mi się zarzuca przeróżne środki wspomagające odchudzanie, ale się nie dziwie, bo to teraz jest bardzo popularne, bardzo modne. Ja mam swoje sposoby, bo schudłam już po raz trzeci w życiu i tyle".

Gilon zaznaczyła również, że konsultowała swoją dietę i treningi z lekarzem. Obecnie osiągnęła wagę, w której czuje się najlepiej. "Aktualnie ważę 65 kg przy wzroście 181 cm to idealna waga, konsultowałam to z lekarzem, nie trzeba się o mnie martwić, ale dziękuje za troskę. W tej wadze czuje się najlepiej" - dodała. O wagę została zapytana również na swoim Instagramie przez jednego z fanów. Karolina odpowiedziała, że waga utrzymuje się na poziomie 65-66 kilogramów.

