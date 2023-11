Jan Wieczorkowski był pewny, że przehula życie. Potem chemia połączyła go z Urszulą Kaczmarek

Jan Wieczorkowski stroni od skandali i wiedzie spokojne życie rodzinne u boku żony Urszuli Kaczmarczyk i dwóch synów: Jana (14 l.) i Wincentego (9 l.). Zanim aktor ustatkował się i wziął ślub, był w związku m.in. z Moniką Brodką. Sam były gwiazdor serialu "Klan" i odtwórca roli Michała nie ukrywał, że do żeniaczki mu się nie spieszy. - Gdy miałem trzydzieści lat, szalałem na imprezach. W ogóle nie myślałem, że założę rodzinę. Byłem pewny, że przehulam życie - szczerze wyznał Jan Wieczorkowski w jednym z wywiadów. Jego podejście do życia zmieniła fotoedytorka Urszula Kaczmarczyk. - Połączyła nas damsko-męska chemia. Kiedy mężczyzna poznaje kobietę, idzie za głosem serca. Nie zastanawiałem się nigdy, jakie cechy charakteru musi mieć moja żona. Dziś wiele osób z młodego pokolenia ma określony plan na życie: wie, z kim i dlaczego chce się związać. Nam miłość się przytrafiła - stwierdził w rozmowie z "Galą" aktor.

Jan Wieczorkowski - żona, synowie

W 2009 roku na świat przyszedł pierwszy syn Michała Wieczorkowskiego i fotoedytorki. Rok później para wzięła ślub, a po kolejnych czterech latach urodził się drugi ich syn. Legendarny Michał z "Klanu" w roli ojca czuje się doskonale .- Jesteśmy nowoczesną rodziną i zdarza się, że to ja częściej siedzę w domu, niż moja żona. Dzięki temu mam czas, by zająć się Jasiem i Vinim, co przekłada się na nasze dobre relacje… - zdradził kiedyś Jan Wieczorkowski, który ostatnio zabrał swoich chłopaków na mecz Legii Warszawa. To był udany wieczór, bowiem "Wojskowi" pokonali Zrinjski Mostar 2:0 w Lidze Konferencji Europy. Przy okazji zobaczyliśmy, jak wyrośli synowie Jana Wieczorkowskiego. To już naprawdę duże chłopaki. A starszy - imiennik ojca - coraz bardziej go przypomina.