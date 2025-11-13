Joanna Liszowska niknie w oczach. Co za metamorfoza!

Joanna Liszowska bez wątpienia należy do grona najpiękniejszych polskich aktorek. Aktorka w grudniu skończy 47 lat, a wygląda o 15 mniej! Od ponad dekady można podziwiać ją w "Przyjaciółkach", gdzie skradła serca widzów rolą charakterystycznej Patrycji Kochan. Fani serialu doskonale wiedzą, w jakich stylizacjach gwiazda prezentuje się na ekranie. Liszowska jako Patrycja często nosi obszerne ubrania, pod którymi ukrywa swoją nieco pełniejszą sylwetkę.

Część widzów właśnie z takim wizerunkiem utożsamia Joannę Liszowską. Prywatnie aktorce jest coraz dalej do jej serialowej bohaterki. Sama gwiazda nigdy nie wstydziła się swoich krągłości i chętnie wybierała kreacje z głębokimi dekoltami. Od kilku miesięcy można obserwować metamorfozę aktorki, która dosłownie znika w oczach!

Joanna Liszowska odsłania długie nogi w jeansowej mini

Patrząc na jej stare fotografie, trudno nie zauważyć zmiany. Co więcej, można nawet stwierdzić, że z każdym kolejnym rokiem wygląda coraz lepiej! Joanna Liszowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie rozpieszcza swoich fanów nowymi zdjęciami. Zamieszcza tam również wiele materiałów zza kulis swojej pracy.

Niedawno wrzuciła serię zdjęć, na których pozuje w krótkiej, jeansowej sukience, która odsłania jej zgrabne nogi oraz ponętny dekolt. Całość stylizacji dopełniają wysokie czarne kozaczki. Aktorka wygląda fantastycznie, a w komentarzach zaroiło się od komplementów. Jednak to wpis, który dodała do zdjęć, zrobił na nich największe wrażenie!

Ostatnio usłyszałam coś takiego "Nie wszystkim musisz się podobać, nie wszyscy muszą Cię lubić, kochać, a nawet szanować. Ale kiedy spojrzysz w lustro, lepiej kochaj osobę, którą widzisz i szanuj ją". Zgadzacie się? Nieważne, co inni mówią o Tobie. Najważniejsze co Ty sama myślisz o sobie. W kręconych włosach, prostych, krótkich, długich… taka, siaka, czy owaka! Jeśli czujesz się zdrowo, spokojnie i świetnie - idź w to - przekazała aktorka.

