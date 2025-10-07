Joanna Liszowska podkreśla zabójczą figurę w obcisłej sukience! "Jak zawsze boska"

Aleksandra Kalita
2025-10-07 19:55

Joanna Liszowska bez wątpienia należy do grona najpiękniejszych polskich aktorek. Gwiazda "Przyjaciółek" lubi podkreślać swoje kobiece kształty. Niedawno wrzuciła filmik, na którym odziana w obcisłą sukienkę tańczy sensualnie przed kamerą.

Joanna Liszowska znika w oczach. Wygląda wspaniale!

Joanna Liszowska jest jedną z tych osób, dla których czas się zatrzymał. W grudniu skończyła 47 lat, ale wygląda na o wiele mniej. Aktorka od lat gości na listach najpiękniejszych gwiazd w Polsce. W przeciwieństwie do jej bohaterki z "Przyjaciółek", nie chowa sylwetki za obszernymi ubraniami. Wręcz przeciwnie, bardzo chętnie podkreśla swoje kobiece kształty.

Gwiazda nigdy nie wstydziła się swoich krągłości i chętnie wybierała kreacje z głębokimi dekoltami. Wielokrotnie podkreślała też, że nie zamierza wpisywać się w rozmiarowe normy narzucane przez branżę filmową. Jednak trudno nie zauważyć, że od pewnego czasu Joanna Liszowska dosłownie znika w oczach! Kilogramy znikają, a aktorka nieustannie zachwyca.

Joanna Liszowska niczym Donatella Versace. "Jak zawsze boska"

Niedawno zamieściła na Instagramie czarno-białe nagranie, które wywołało falę komplementów w komentarzach. Odziana w czerń 47-latka sensualnie tańczy przed kamerą i zalotnie spogląda na widzów. Obcisła sukienka idealnie podkreśla jej zabójczą figurę. 

Kobieta Versace nie prosi o uwagę. Ona ją przyciąga, nawet milczeniem - napisała Liszowska.

Musimy przyznać, że w długich, prostych blond włosach nieco upodobniła się do legendarnej Donatelli Versace. Fani aktorki, jak zwykle dopisali i w komentarzach zaroiło się od komplementów!

Ale pięknie wyglądasz Asiu;

Jak zawsze boska. W każdym wydaniu;

Zjawiskowa!;

O MÓJ BOŻE jest pani boska aż za nie mówiłam;

Pierwsza myśl...Donatella;

Przepiękna kobieta;

Petarda!

