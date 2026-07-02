Wiemy, kim jest mężczyzna, którego Zara Larsson wyciągnęła na scenę. To radny z Konina

Zara Larsson wybrała go z tłumu

Środowy koncert szwedzkiej gwiazdy należał do najgłośniejszych wydarzeń otwarcia tegorocznego Open'era w Gdyni. Zara Larsson od pierwszych minut porwała publiczność, a w pewnym momencie postanowiła zrobić coś, czego nikt się nie spodziewał i o czym już po chwili mówili wszyscy.

Artystka wypatrzyła w tłumie jednego z fanów i zaprosiła go na scenę. Gwiazda podarowała mężczyźnie koszulkę i chwilę później oboje tańczyli przed tysiącami widzów, a publiczność zareagowała owacją. Nagrania z tego momentu błyskawicznie zaczęły krążyć w mediach społecznościowych.

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Kim jest Piotr z koncertu Zary Larsson?

Jak się okazało, mężczyzną, którego wybrała Zara Larsson, jest Piotr Czerniejewski - radny z Konina. Informacją pochwaliły się w mediach społecznościowych lokalne struktury Lewicy.

A co tu się wydarzyło? Nasz radny z Konina, Piotr Czerniejewski, na scenie z Zara Larsson na Open'er Festival! Zazdrościmy. Bawcie się dobrze w Gdyni!

- napisano we wpisie.

Film szybko zdobył popularność, a internauci nie kryli zazdrości. Wielu zgodnie przyznało, że trudno wyobrazić sobie lepszą festiwalową pamiątkę niż wspólny taniec z jedną z największych gwiazd wieczoru. Głos zabrał także Piotr. W rozmowie z "Glamour nie krył emocji.

Wymanifestowałem to chyba zbyt mocno. Zrobiłem taki transparent, na którym napisałem, że złamałem kolano w marcu i że dzisiaj jestem gotowy, żeby z tobą zatańczyć. Bo faktycznie tak się stało. W marcu ledwo chodziłem, ale miałem ogromną motywację do rehabilitacji. No i jak się okazało, opłaciło się, bo dzisiaj zatańczyłem z Zarą Larsson na scenie. Jestem mega podekscytowany i bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne reakcje. Mam nadzieję, że godnie reprezentowałem naród polski na jedynym koncercie Zary w Polsce.

Emocjonujący początek Open'era

Koncert Zary Larsson był jednym z najbardziej wyczekiwanych występów pierwszego dnia festiwalu. Szwedzka wokalistka zaprezentowała zarówno swoje największe przeboje, jak i nowszy materiał, a widowiskowa oprawa oraz kontakt z publicznością sprawiły, że koncert został bardzo ciepło przyjęty przez uczestników.

Jednak to właśnie spontaniczne zaproszenie fana na scenę stało się jednym z momentów, o których po występie mówi się najwięcej. Dla Piotra Czerniejewskiego był to z pewnością wieczór, którego długo nie zapomni.

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