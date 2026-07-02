Pogoda w Gdańsku na weekend 3-5 lipca

Weekendowa aura w Gdańsku okaże się dość kapryśna. Temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach 20-22 stopni Celsjusza, więc nie musimy spodziewać się ani upałów, ani nagłego ochłodzenia. Główną różnicę między poszczególnymi dniami zrobią jednak chmury i deszcz. Warto też zwrócić uwagę na wiatr, który z każdym kolejnym dniem będzie stopniowo słabnąć.

Piątek: deszczowy początek weekendu

Początek weekendu w Gdańsku, czyli piątek 3 lipca, upłynie pod znakiem pochmurnej aury i słabych opadów deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie maksymalnie 20 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do około 16 stopni. Tego dnia odczuwalny będzie również dość silny wiatr, którego prędkość wyniesie średnio około 9 m/s. To będzie najbardziej wietrzny dzień weekendu.

Sobota: najcieplejszy dzień i chwila oddechu

Wyraźną poprawę pogody przyniesie sobota. To będzie najcieplejszy i najprzyjemniejszy dzień weekendu w Gdańsku. Termometry wskażą nawet 22 stopnie Celsjusza, a nocą temperatura nie spadnie poniżej 15 stopni. Co najważniejsze, prognozy przewidują jedynie małe zachmurzenie i tylko niewielkie, niemal nieodczuwalne opady. Wiatr także nieco osłabnie, wiejąc z prędkością około 8 m/s.

Niedziela: powrót opadów

Niestety, dobra passa pogodowa nie utrzyma się do końca weekendu. Niedziela 5 lipca przyniesie powrót deszczowej aury. Prognozowane są słabe opady, jednak ich suma może być najwyższa w ciągu całego weekendu. Temperatura maksymalna będzie nieco niższa niż w sobotę i wyniesie około 21 stopni. Pozytywną informacją jest dalsze słabnięcie wiatru, który osiągnie prędkość około 6 m/s, stając się najłagodniejszym w ten weekend.

Jak spędzić ten weekend w Gdańsku?

Zmienna aura sugeruje, że warto dobrze zaplanować czas wolny. Sobota, z najwyższą temperaturą i niewielkim zachmurzeniem, to idealny moment na aktywności na świeżym powietrzu. Długi spacer po mieście, wycieczka rowerowa czy relaks w jednym z parków będą wtedy najlepszym pomysłem. Z kolei bardziej deszczowy piątek oraz niedzielę można przeznaczyć na odkrywanie atrakcji pod dachem, wizytę w muzeum czy po prostu spotkania z bliskimi w klimatycznych kawiarniach.

Dane pogodowe: OpenWeather