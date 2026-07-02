Pogoda dla Gdańska: 3-5 lipca

Nadchodzący weekend w Gdańsku upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na zmienną aurę, która potrwa od piątku aż do niedzieli. Choć wahania temperatury nie będą bardzo duże, jeden dzień przyniesie odczuwalne ochłodzenie i najsilniejsze opady.

Piątek rozpocznie deszczowy weekend

Już piątek, 3 lipca, przyniesie do Gdańska deszczową pogodę. Prognozowane są słabe opady, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez cały dzień. Temperatura będzie się wahać od około 16 stopni Celsjusza w nocy do maksymalnie 21 stopni w ciągu dnia. Aura będzie dość dynamiczna, ponieważ dojdzie do tego także silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością 9 m/s.

Sobota najcieplejsza, ale wciąż z deszczem

Drugi dzień weekendu, 4 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy w tym okresie. Termometry w Gdańsku pokażą maksymalnie 21 stopni, a minimalna temperatura w nocy wyniesie około 15 stopni. Niestety, słońce nadal będzie się chować za chmurami, z których okresowo popada słaby deszcz. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do piątku, osiągając prędkość około 8 m/s.

Wyraźna zmiana w niedzielę

Niedziela, 5 lipca, przyniesie zauważalną zmianę i pogorszenie aury. To będzie najchłodniejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna w Gdańsku spadnie do zaledwie 18 stopni Celsjusza, a w nocy termometry wskażą około 14 stopni. Co więcej, nasilą się opady deszczu, które tego dnia będą najbardziej odczuwalne. Dobrą informacją jest natomiast uspokojenie się wiatru, którego prędkość spadnie do około 5 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Gdańsku?

Deszczowa i chłodna aura może pokrzyżować plany związane z plażowaniem czy długimi spacerami. Warto jednak wykorzystać ten czas na odkrywanie miasta od innej strony. To idealna okazja, by odwiedzić liczne muzea, galerie sztuki czy inne zadaszone atrakcje. Weekend sprzyja również spotkaniom w kawiarniach i restauracjach, gdzie można schronić się przed deszczem i spędzić czas w miłej atmosferze.

Dane pogodowe: OpenWeather