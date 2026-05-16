Dlaczego Australia jest na Eurowizji 2026? Delta Goodrem ma szansę na zwycięstwo!

Dlaczego Australia jest na Eurowizji?

To pytanie co roku pojawia się w głowie milionów widzów, śledzących przebieg Konkursu Piosenki Eurowizji. Aby zrozumieć obecność kraju w konkursie, należy obalić popularny mit: Eurowizja nie jest konkursem geograficznym, a telewizyjnym.

Głównym kryterium dopuszczenia kraju do rywalizacji jest członkostwo jego krajowego nadawcy w Europejskiej Unii Nadawców (EBU). To właśnie ta organizacja odpowiada za produkcję show. Dzięki temu zapisowi w konkursie od lat oglądamy m.in. bojkotowany Izrael, Armenię czy Azerbejdżan. Australijska stacja SBS jest stowarzyszonym członkiem EBU od wielu dekad, co otworzyło jej drzwi do negocjacji z organizatorami.

ESKA.PL x Delta Goodrem

Jak Australia trafiła na Eurowizję?

Udział Australii w Eurowizji nie wziął się znikąd. To efekt wieloletniej miłości Australijczyków do tego formatu. Stacja SBS transmituje Eurowizję nieprzerwanie od 1983 roku, czyli od ponad czterech dekad. Mimo ogromnej różnicy czasowej, oglądalność od lat bije tam rekordy.

Pierwszym krokiem w stronę udziału Australii na Eurowizji był gościnny występ Jessici Mauboy w przerwie półfinału w 2014 roku. Oficjalny debiut nastąpił rok później. Z okazji 60-lecia Eurowizji w 2015 roku organizatorzy postanowili nagrodzić australijskich fanów i przyznali krajowi jednorazową "dziką kartę". Guy Sebastian zajął wtedy wysokie, 5. miejsce. Sukces medialny i świetne wyniki sprawiły, że EBU podpisało z nadawcą SBS umowę, która zabezpieczyła regularne starty Australii w kolejnych latach.

Australia na Eurowizji 2026

Australia udowodniła, że traktuje konkurs śmiertelnie poważnie, wielokrotnie awansując do ścisłego finału. Ich największym dotychczasowym osiągnięciem było 2. miejsce w 2016 roku, które wyśpiewała Dami Im z utworem "Sound of Silence". Reprezentująca Australię w tym roku Delta Goodrem ma ogromne szanse na wygrania 70. odsłony konkursu. Artystka, będąca tam supergwiazdą, od początku stawiana jest w gronie faworytów do zwycięstwa.

Czy Eurowizja odbędzie się w Australii?

Zgodnie z tradycją, zwycięski kraj staje się gospodarzem kolejnej edycji festiwalu. Organizacja tak gigantycznego przedsięwzięcia w Australii byłaby jednak koszmarem logistycznym dla europejskich ekip oraz fanów. Organizatorzy zabezpieczyli się na tę ewentualność specjalną regułą. Jeśli Australia wygra Eurowizję, kolejny konkurs nadal odbędzie się w Europie. Australijski nadawca SBS zostałby współproducentem widowiska, organizując je we współpracy z jednym z wybranych państw europejskich.