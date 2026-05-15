23-letni Arkadiusz zaginął bez śladu. Ślad urywa się w Poznaniu!

Zaginął 23-letni Arkadiusz Bilewski

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu opublikowała komunikat dotyczący zaginięcia 23-letniego Arkadiusza Bilewskiego. Jak przekazali funkcjonariusze, mężczyzna ostatni raz był widziany 11 maja 2026 roku w Poznaniu przy ulicy Kościelnej.

Najbliższa rodzina miała kontakt z Arkadiuszem dzień wcześniej – 10 maja. Z kolei ostatni kontakt internetowy miał miejsce 12 maja za pośrednictwem portali społecznościowych. Od tamtej chwili ślad po młodym mężczyźnie urwał się.

W chwili zaginięcia 23-latek ubrany był w:

ciemnoniebieską kurtkę jeansową,

długie jeansowe spodnie,

sportowe buty.

Policja przekazała również, że Arkadiusz nosi okulary zerówki oraz posiada kolczyk w lewym uchu, co może pomóc w jego rozpoznaniu.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego lub mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu, o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Nowym Tomyślu pod numerem telefonu 47 77 23 200.

Każda informacja może mieć znaczenie

Policjanci podkreślają, że nawet z pozoru nieistotne informacje mogą okazać się kluczowe dla odnalezienia 23-latka. W mediach społecznościowych trwa akcja udostępniania komunikatu o zaginięciu Arkadiusza Bilewskiego.

Rodzina i służby liczą, że dzięki pomocy mieszkańców uda się ustalić, gdzie obecnie przebywa młody mężczyzna.