Warszawa jak Londyn i Nowy Jork. W stolicy ma powstać Muzeum Historii Naturalnej

Muzeum Historii Naturalnej w Warszawie

Już wkrótce stolica Polski może wzbogacić się o nową placówkę muzealną, która ma szansę stać się prawdziwym hitem. Polska Akademia Nauk ogłosiła niedawno, że rozpoczęła działania zmierzające do utworzenia w Warszawie Muzeum Historii Naturalnej.

Informacja ta pojawiła się przy okazji nowej wystawy "Śladami dinozaurów. Od Pustyni Gobi do Muzeum Historii Naturalnej", organizowanej na dziedzińcu warszawskiego Pałacu Staszica.

Prace nad nowym muzeum są już na dość zaawansowanym etapie - prezydium PAN podjęło uchwałę o przygotowaniu koncepcji muzeum, a pełnomocnikiem całego projektu został znany polski paleontolog, prof. Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN.

Będzie turystyczny hit w stolicy?

Nowe muzeum wypełni ważną lukę na muzealnej mapie Polski - bo chociaż w stolicy działają muzea Ziemi i Geologiczne to jednak Warszawie brakuje jednej, potężnej placówki muzealnej skoncentrowanej na tym temacie i gromadzącej ponad 9 milionów artefaktów, które są w posiadaniu Polskiej Akademii Nauk. Wśród nich znajdują się tak cenne okazy jak wielka kolekcja bursztynu i owadów zatopionych w żywicy, unikatowe szkielety zwierząt sprzed milionów lat czy imponująca kolekcja meteorytów.

Na razie nie wiadomo, kiedy mają ruszyć prace nad tą placówką, gdzie konkretnie ma szansę ona powstać, ani kiedy zostanie otwarta, ale jedno jest pewne - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem inicjatorów tej idei, nowe polskie Muzeum Historii Naturalnej ma szansę stać się prawdziwym przebojem wśród turystów odwiedzających stolicę naszego kraju. Wystarczy wspomnieć o popularności, jaką cieszą się w świecie inne tego typu placówki - począwszy od Londynu i Nowego Jorku, przez Berlin i Paryż.

Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie według WXCA:

