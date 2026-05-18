Najstarszy mrówkojad na świecie mieszka w Polsce! Yuri niebawem skończy 30 lat

Najstarszy mrówkojad na świecie mieszka w Warszawie

Ta wiadomość wielu może zaskoczyć. W Polsce, a dokładniej w Warszawie, żyje najstarszy mrówkojad na świecie! Seniorka Yuri to mieszkanka stołecznego ogrodu zoologicznego, która już w środę, 20 maja, skończy 30 lat.

Huczne urodziny w Warszawskim ZOO

Opiekunowie Yuri już zapowiedzieli huczną imprezę urodzinową. „Zapraszamy Was serdecznie na świętowanie 30. urodzin Jej Mrówkojadowej Wysokości! To niezwykła okazja, by poznać bliżej tę skrytą mieszkankę Warszawskiego ZOO i usłyszeć historie o jej codziennym życiu prosto od jej Opiekunki” - zachęcają za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 20 maja w godzinach 12:00-13:00 przed domkiem mrówkojadów w Warszawskim ZOO. W programie imprezy są:

spotkania i opowieści Opiekunki Yuri - Beaty

wręczenie wyjątkowego prezentu dla Jubilatki

pokazowe przygotowanie posiłku dla mrówkojada

urodzinowy tort dla Yuri

pamiątkowe przypinki z Yuri

konkursy z nagrodami

„Zachęcamy także do przygotowania laurek i kartek urodzinowych dla Yuri, które będzie można przekazać Opiekunce podczas wydarzenia” - informują pracownicy stołecznego zoo.

Kilka słów o Yuri

Staruszka Yuri urodziła się w 1996 roku i już rok później przyjechała do Warszawskiego ZOO z ogrodu zoologicznego w Dortmundzie. Mieszkanką stolicy jest więc niemal całe życie! Yuri doczekała się nie tylko dzieci, ale również już wnuków i prawnuków! Według relacji opiekunów jest zwierzakiem charakternym, ale osobom, którym ufa, pozwala na bardzo dużo. Sporo czasu w ciągu dnia przesypia, ale szczęściarzom czasem udaje się ją ujrzeć na spacerze.

Co ciekawe, chociaż w naturze mrówkojady żywią się głównie mrówkami, w ogrodzie zoologicznym dieta Yuri składa się z rozmoczonej psiej karmy wymieszanej z mielonymi sercami wołowymi, jajkiem gotowanym, płatkami owsianymi i owocami. Powodem jest fakt, że w Polsce mrowiska są pod ochroną.

