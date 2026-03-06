Polskie Pendolino wyjeżdża z kraju. Słynne składy przetestują nietypową trasę

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-03-06 18:39

Składy Pendolino w barwach PKP Intercity po raz pierwszy opuszczą terytorium naszego kraju, aby realizować połączenia pasażerskie. Od 9 marca do 17 czerwca podróżni przetestują te pociągi na wyznaczonej zagranicznej trasie. Pilotażowy projekt to etap procedury homologacyjnej, która otworzy drogę do uruchomienia stałych kursów międzynarodowych obsługiwanych przez maszyny polskiego przewoźnika.

Pendolino w Szczecinie

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Pendolino w Szczecinie

Testy PKP Intercity w Czechach. Polskie Pendolino przekroczy granicę

Piątkowy komunikat państwowego przewoźnika PKP Intercity potwierdza historyczny debiut. 9 marca polskie składy Pendolino rozpoczną regularne kursy na terytorium Czech, łącząc Bohumin z Pragą. Ten wyjątkowy projekt potrwa do 17 czerwca i umożliwi pasażerom odbycie pierwszej w dziejach podróży naszą jednostką poza granicami kraju. Za bezpieczeństwo oraz obsługę podróżnych odpowiadać będą wyłącznie czeskie ekipy konduktorskie, podczas gdy zaplecze kulinarne pozostanie w rękach rodzimej spółki Wars. Wyjazdy z udziałem podróżnych stanowią niezbędny wymóg zagranicznych procedur homologacyjnych

Flota PKP Intercity liczy 20 pociągów Pendolino. To najszybsze maszyny przewoźnika

W oficjalnym komunikacie polski przewoźnik sprecyzował cel uruchomienia tych specyficznych kursów pasażerskich poza granicami kraju:

„Testy w ramach eksploatacji pozwolą zamknąć ostatni etap homologacji i przygotować tabor do ewentualnego komercyjnego wykorzystania poza Polską i stanowią kolejny element współpracy narodowych przewoźników”

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Intercity, te działania stanowią dowód bliskiej współpracy narodowych operatorów. Park maszynowy państwowego przewoźnika obejmuje obecnie dwadzieścia takich pojazdów, z których każdy dysponuje siedmioma wagonami i wygodną przestrzenią dla 402 pasażerów. Fabryczne parametry pozwalają maszynom na jazdę do 250 km/h, jednak na rodzimych torach składy rozpędzają się najwyżej do 200 km/h. Pociągi te tworzą najwyższą kategorię połączeń Express Intercity Premium (EIP), spinając największe polskie aglomeracje. Są to zdecydowanie najszybsze opcje podróży w całej dostępnej ofercie polskiego giganta.

PENDOLINO