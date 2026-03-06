Polskie Pendolino wyjeżdża z kraju. Słynne składy przetestują nietypową trasę

Testy PKP Intercity w Czechach. Polskie Pendolino przekroczy granicę

Piątkowy komunikat państwowego przewoźnika PKP Intercity potwierdza historyczny debiut. 9 marca polskie składy Pendolino rozpoczną regularne kursy na terytorium Czech, łącząc Bohumin z Pragą. Ten wyjątkowy projekt potrwa do 17 czerwca i umożliwi pasażerom odbycie pierwszej w dziejach podróży naszą jednostką poza granicami kraju. Za bezpieczeństwo oraz obsługę podróżnych odpowiadać będą wyłącznie czeskie ekipy konduktorskie, podczas gdy zaplecze kulinarne pozostanie w rękach rodzimej spółki Wars. Wyjazdy z udziałem podróżnych stanowią niezbędny wymóg zagranicznych procedur homologacyjnych.

Flota PKP Intercity liczy 20 pociągów Pendolino. To najszybsze maszyny przewoźnika

W oficjalnym komunikacie polski przewoźnik sprecyzował cel uruchomienia tych specyficznych kursów pasażerskich poza granicami kraju:

„Testy w ramach eksploatacji pozwolą zamknąć ostatni etap homologacji i przygotować tabor do ewentualnego komercyjnego wykorzystania poza Polską i stanowią kolejny element współpracy narodowych przewoźników”

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Intercity, te działania stanowią dowód bliskiej współpracy narodowych operatorów. Park maszynowy państwowego przewoźnika obejmuje obecnie dwadzieścia takich pojazdów, z których każdy dysponuje siedmioma wagonami i wygodną przestrzenią dla 402 pasażerów. Fabryczne parametry pozwalają maszynom na jazdę do 250 km/h, jednak na rodzimych torach składy rozpędzają się najwyżej do 200 km/h. Pociągi te tworzą najwyższą kategorię połączeń Express Intercity Premium (EIP), spinając największe polskie aglomeracje. Są to zdecydowanie najszybsze opcje podróży w całej dostępnej ofercie polskiego giganta.