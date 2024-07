Co dalej?

220 milionów u Rydzyka utopione. Zamiast muzeum dla papieża jest 15 luksusowych apartamentów

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor 11:39

Ojciec Tadeusz Rydzyk dostał 220 milionów złotych od poprzedniego rządu na budowę Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Na uroczyste otwarcie do Torunia przyjechali ważni politycy PiS. Okazuje się, że muzeum wciąż nie działa. Nie ulega wątpliwości, że w tamtym miejscu coś zostało zbudowane do końca. To 15 luksusowych apartamentów z widokiem na Wisłę. Z nieoficjalnych ustaleń naszego dziennikarza wynika, że w jednym zamieszkał sam Tadeusz Rydzyk.