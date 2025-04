W Toruniu ma powstać ogromny wieżowiec. Burza po decyzji prezydenta! "Będziemy podnosili zarzuty"

Deweloper nabył tę ziemię za bezcen w czasie, gdy obowiązywał tam inny plan i dopiero po zakupie tej ziemi wymusił na Urzędzie Miasta zmianę tego planu na swoją korzyść. Poza tym miasto mogłoby negocjować z deweloperem i zaproponować mu inne działki, które byłyby właściwsze dla takiej zabudowy wysokościowej niż obszar Natura 2000. My jako organizacja ekologiczna będziemy składali odwołanie do wojewody o unieważnienie tej decyzji. Będziemy podnosili zarzuty dotyczące braku rzetelnej oceny jej wpływu na środowisko oraz, że były nieprawidłowości przy procedurze uchwalenia planu, między innymi wprowadzenie w błąd radnych na sesji zdalnej w czasie pandemii, co do granic obszaru Natura 2000 - wyjaśniła Żuchowska.