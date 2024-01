Ceniony aktor i jego zespół zapraszają do Torunia. Pokażą coś nowego

WOŚP 2024 w Toruniu: Znamy plany na 32. Finał. Szczegółowy program, koncerty, światełko do nieba

Swoje "skarby" ukrył w dwóch mieszkaniach. W końcu zapukała do nich policja

Ojciec Rydzyk i jego rodzina przeżywają trudne chwile. 13 stycznia bliscy pożegnali w Olkuszu Mirosława Rydzyka. Senior dożył wspaniałego wieku. - Ze smutkiem informujemy, że odszedł do Pana brat Ojca Dyrektora śp. Mirosław Józef Rydzyk. Prosimy o modlitwę za Zmarłego i jego pogrążoną w smutku Rodzinę - taki wpis z dołączoną klepsydrą pojawił się na stronie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ceremonia w województwie małopolskim była piękna, a koło grobu Mirosława nie można przejść obojętnie.

Grób rodziny Rydzyka utonął w kwiatach. Poruszające pożegnanie. "Kochanemu tacie"

- Kochanemu tacie - to jeden z napisów, który można odczytać na żałobnych szarfach, gdy przyjdzie się na cmentarz w Olkuszu. To właśnie w tej miejscowości na co dzień mieszkał 83-latek. Grób Mirosława Rydzyka zmienił się w kwiatowy dywan. Złote i biały kolory wyglądają przepięknie, ale jednocześnie potęgują smutek. Pogrążonym w żałobie bliskim składamy wyrazy współczucia.

Ojciec Tadeusz Rydzyk pochodzi z dużej rodziny. Jego mama urodziła jeszcze Marię, Stanisława, Mirosława i Zygmunta. Obecnie toruński redemptorysta zmaga się ze sporymi problemami. Nowa ekipa rządząca bacznie przygląda się jego finansom. To wszystko schodzi jednak na dalszy plan, ponieważ dyrektor Radia Maryja skupia się na modlitwie za zmarłego brata.

Grób brata ojca Rydzyka utonął w kwiatach. Zdjęcia z cmentarzu w Olkuszu