Blady strach padł na ojca Rydzyka. Spełniły się najgorsze obawy. Imperium zagrożone

Ojciec Rydzyk nie ukrywał w ostatnich latach, że bliżej mu do Prawa i Sprawiedliwości, niż do partii opozycyjnych. Przekonywał do popierania obozu rządzącego i m.in. dzięki temu mógł liczyć na konkretne dotacje, które przeznaczał na realizacje kolejnych projektów. Nie trzeba nikogo przekonywać, że w głowie redemptorysty jest obecnie sporo wątpliwości. Wszystko przez wyniki wyborów parlamentarnych, które wskazują, że to środowisko Donalda Tuska, Szymona Hołowni i polityków lewicy może przejąć władzę. - Na pewno padł strach na ojca Rydzyka. Wszyscy zainteresowani uważnie patrzą, czy minister kultury zdąży podpisać aneks w sprawie muzeum - powiedziała na antenie TOK FM Zuzanna Radzik, wiceprezeska Forum Dialogu i dziennikarka "Tygodnika Powszechnego".

Rydzyk w strachu. Tak próbuje ratować swoje imperium

Ojciec Tadeusz Rydzyk ma już 78 lat, ale nie zamierza znikać z życia publicznego. Jego uczelnia organizuje chociażby czterodniowego sylwestra, a koszt wejściówki to zaledwie 150 zł od osoby. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że Rydzyk na pewno zastanawia się, jak nowy rząd podejdzie do jego działalności. Już pod koniec października redemptorysta zwrócił się do słuchaczy Radia Maryja i widzów TV Trwam. Wskazał potrzeby na poziomie 5 milionów złotych miesięcznie. Jego zdaniem pomoc do zwolenników może być kluczowa dla przetrwania mediów.

- Nie przerażajcie się, to dużo, ale czy dużo dla milionów? Katolicy to olbrzym, często śpiący olbrzym. Trzeba wszystkich obudzić, do odpowiedzialności i ewangelizacji świata. To jest dużo, ale czy dużo dla milionów słuchaczy? Trzeba tylko poczuć: "ja też, ja też powinienem pomóc" - podkreślił Rydzyk na antenie TV Trwam. Kontrowersyjny zakonnik zachęcił rodziny do planowania budżetu w taki sposób, aby znalazło się w nim miejsce na środki, przeznaczone dla katolickich mediów.

