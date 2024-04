Dagmara Kaźmierska odchodzi z "Tańca z gwiazdami", Roksana Węgiel reaguje

Dagmara Kaźmierska w najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami" wywoływała skrajne emocje. Wielu widzów było zniesmaczonych tym, że słabo tańcząca "Królowa życia" przechodzi do kolejnych etapów show, kosztem innych uczestników. Nawet to, że Dagmara Kaźmierska zaliczyła podwójny blamaż w 7. odcinku, nie spowodowało jej odpadnięcia z "Tańca z gwiazdami". Z tego powodu wybuchła nawet potężna zadyma w sieci. Niespodziewanie jednak, celebrytka sama zrezygnowała z dalszej rywalizacji w programie Polsatu. - Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, że Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem teraz tańczyć - nie dało rady - oświadczyła w specjalnym nagraniu Dagmara Kaźmierska. Na tę koszmarną wiadomość we poruszający sposób zareagowała Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel nie ukrywa potwornej rozpaczy po decyzji Dagmary Kaźmierskiej

Roxie, która w przeciwieństwie do Dagmary Kaźmierskiej, za swoje pląsy w programie "Taniec z gwiazdami" zbierała wysokie noty, ze starszą koleżanką złapała świetną komitywę. Sama "Królowa życia" bardzo ciepło wypowiadała się i o Roksanie Węgiel, i jej mężu (?) Kevinie Mgleju. - Ja ją uwielbiam naprawdę. I Kevina też. Oni tworzą fajną parę. Oni się kochają. Oni są ze sobą szczęśliwi i nic nam do tego - mówiła Dagmara Kaźmierska w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl. Roxie teraz pokazała, że dobre relacje z "Królową życia" nie są jednostronne. Piosenkarka nie ukrywała potwornej rozpaczy po tym, gdy obejrzała oświadczenie celebrytki. - O nieee. Trzymaj się kochana - napisała Roksana Węgiel. To jednak nie wszystko. Wpis okraszony został wymownymi gestami w formie emotek. Roxie zamieściła zrozpaczone buźki, serce, a nawet złożone do modlitwy ręce. Taka znajomość to dla Dagmary Kaźmierskiej prawdziwy skarb. W końcu prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

