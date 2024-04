8. odcinek programu "Taniec z gwiazdami". Awantura gigant po werdykcie

Wydawało się, że po tym, gdy Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z udziału w dalszej części "Tańca z gwiazdami", atmosfera wokół programu mocno się uspokoi. W końcu to "Królowa życia" była tą osobą, która wzbudzała największe kontrowersje. Gdy po 7. odcinku programu "Taniec z gwiazdami" okazało się, że to nie Dagmara Kaźmierska odpadła, tylko Krzysztof Szczepaniak, zrobiła się potworna zadyma w internecie. Aktor jednak dzięki odejściu celebrytki wrócił do show, ale... po 8. odcinku znów odpadł. Na pocieszenie zostaje mu to, że trochę zarobił. Zawsze to jeden odcinek więcej. Najciekawsze jest jednak to, że mimo braku Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami", po ogłoszeniu wyników, wybuchła awantura gigant pod postem o odpadnięciu Szczepaniaka! Padły bardzo mocne słowa, m.in. o wymiotach i konieczności leczenia! Dobrze, że internauci nie spotkali się w realu, bo mogłoby dojść do jakiejś potężnej bójki!

Dagmara Kaźmierska wzięta w obronę. "Weźcie się leczcie"

Dagmara Kaźmierska znów pojawiła się we wpisach. Wiele osób jej broniło, wbijając przy okazji szpilę w innych uczestników programu "Taniec z gwiazdami" i kibicujących im internautów. - Tak krzyczeli tydzień temu, tak płakali, że niesprawiedliwe, że miał być finał, że miała być walka o zwycięstwo, a dziś i tak nie zagłosowali i chłop znowu odpadł. Typowe internetowe krzykactwo i hejterstwo. Tydzień temu pluli jadem na Dagmarę, ciekawe komu dziś się oberwie - stwierdził jeden z użytkowników Instagrama. - Drodzy państwo to pokazuje tylko, że jeśli ktoś ma odpaść, to i tak odpadnie. Jak nie dziś, to jutro. Więc Dagmara nie była niczemu winna. Ciekawe, kogo teraz zaczniecie obwiniać - wtórował inny. - Halo ludzie, tak płakaliście za Krzysztofem, że Dagmara blokuje mu udział w programie, bo mogła odpaść. Dagmara zrezygnowała. Krzysztof wrócił, a Wam jak zwykle nie chciało się oddać nawet darmowego głosu w aplikacji na swojego faworyta. Brawo Wy - ironicznie skomentował inny internauta. Kolejny był jeszcze bardziej dosadny. - Hejtowaliśie Dagmarę, jaka to ona zła i nic nie potrafi, a teraz Musiała, bo najsłabszy? Weźcie się leczcie czy cos i pogódźcie sie z werdyktem. Juz Dagmara dostała nieźle po głowie od durnych ludzi, bo nie potrafili przetrawić przegranej innych - ocenił. Nie wszystkim obrona Dagmary Kaźmierskiej się spodobała. - Aż rzygać się chce, jak ludzie bronią Dagmary. Potem się dziwicie, czemu ten program nie jest już o tańcu, skoro w dzisiejszych czasach z kryminalistki robią gwiazdę - piekliła się jednak z użytkowniczek Instagrama. Grubo.

