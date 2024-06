Tyle jest warta Beata Kozidrak. Chodzi o grube miliony!

Tyle jest warta Kozidrak

Beata Kozidrak to już marka. Powiedzieć o wokalistce Bajm, że jest piosenkarką to zdecydowanie za mało. Beata Elżbieta Pietras, z domu Kozidrak to chodząca walizka z przebojami. Prawie każdy utwór artystki w ułamku sekundy zamienia się w złoto. Te piosenki to nie tylko chwytliwa melodia, ale cudowne teksty, które trafiają prosto do serc odbiorców. To Beata Kozidrak jest ich autorką! Powiedzieć, że artystka jest ikoną sceny muzycznej o wyjątkowym głosie, wzorem dla początkujących i profesjonalnych wokalistów to także mało. Teraz na jaw wyszło, że wartość marki Beata Kozidrak da się dokładnie wycenić i policzyć.

Wieczory długie i złe...

Niedawno Kozidrak i Sylwia Grzeszczak występowały na jednym festiwalu. Wtedy też zobaczyliśmy w wykonaniu gwiazd niezwykłą scenę. Kiedy Beata zaczęła śpiewać: - Wieczory długie i złe... - w tym momencie na scenę wbiegła totalnie wzruszona Grzeszczak! Wokalistka nie wytrzymała napięcia i rzuciła się do całowania pani Beaty. Obie panie mają za sobą trudne rozstania i rozwody, więc "nadają na tych samych falach".

Kozidrak, jak wiele znanych i uznanych gwiazd pakuje się czasem w kłopoty. Tak było z jazdą pod wpływem alkoholu, z powodu której wokalistka stanęła przed sądem. Teraz gwiazda potrafi już z tego nawet żartować, ale trudny czas ma za sobą.

Teraz gwiazda polskiej piosenki ogłosiła na swoim profilu na Instagramie, że po raz kolejny znalazła się w gronie najcenniejszych w Polsce marek osobistych.

Kozidrak w gronie najcenniejszych Polek

- Kolejny rok z rzędu, znalazłam się w @forbeswomenpolska w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych. Dziękuję! To zaszczyt być w gronie tak wybitnych i wspaniałych kobiet - napisała Kozidrak na swoim profilu na Instagramie.

- 😍 - Sylwia Grzeszczak jako pierwsza wyraziła uznanie.

- Nasza Królowa ♥️ Gratulacje Beti ! 😘

- Dla Nas zawsze nume😊r jeden 😍🔝Brawooooo! 😍👏🏼

Oczywiście znaleźli się malkontenci, ale warta 72 mln złotych gwiazda chyba nie musi się nimi przejmować?

- Uuu z 14 tak spaść :(

- Bądź chociaż na ostatnim miejscu tam to pogadamy

- co ma piernik do wiatraka :) zauważyłem iż spadła z 14 :) po swoich wybrykach :) a szkoda bo ciężko pracuje na swój sukces 🫡

