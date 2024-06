Co za emocje! Poruszona Grzeszczak przerwała występ Kozidrak! "Nam nie jest łatwo"

Niesamowite emocje podczas występu Beaty Kozidrak! Gwiazda zapowiedziała swoją piosenkę, odwołując się do ciężkich przeżyć, jakich doświadczyła w ostatnim czasie ona sama oraz przez co przechodzi teraz Grzeszczak. Kiedy Kozidrak zaczęła śpiewać "Dwa serca, dwa smutki", w tym momencie na scenę wbiegła Sylwia i przerwała występ gwiazdy! Zobacz, co tam się działo w naszej galerii zdjęć.