Prawdziwa męka byłego męża Beaty Kozidrak. To przechodzi ludzkie pojęcie!

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras. Rozwiedli się po 37 latach małżeństwa

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras pobrali się w 1979 roku. Rok wcześniej powstała grupa Bajm, którą oprócz nich tworzyli brat piosenkarki Jarosław Kozidrak (główny kompozytor kapeli) i Marek Winiarski. Małżonkowie cały czas byli ze sobą - i w pracy, i w domu. Między nimi jednak nie zawsze było różowo. O małżeńskich perypetiach Beata Kozidrak opowiadała m.in. w swojej książce "Beata: gorąca krew". - Kiedy w nasze szalone, ale długo szczęśliwe życie, wdarł się nałóg, robiłam wszystko, aby pomóc Andrzejowi. To były dramatyczne chwile. Trudno do nich wracać, lecz jedno na pewno chcę zapamiętać: pełnoletnia córka stała się w tym czasie moją przyjaciółką i wielkim wsparciem - wspominała wokalistka zespołu Bajm. Przypomnijmy, że piosenkarka i Andrzej Pietras rozwiedli się w 2016 roku, po 37 latach małżeństwa. Nadal jednak łączy ich praca. Zespół Bajm cały czas jest aktywny - koncertuje i nagrywa nowe piosenki. Byli małżonkowie po latach udzielili wspólnego wywiadu. Nie zabrakło wątku rozwodu.

Były mąż Beaty Kozidrak o rozstaniu: "Przechodziłem psychiczne tortury"

Mało kto wiedział, że Andrzej Pietras w tamtym okresie przeżywał prawdziwe męki. - Przechodziłem psychiczne tortury w momencie, kiedy się rozstawaliśmy. To, co czytałem, to były totalnie nieprawdziwe rzeczy, często wyssane z palca. A ludzie w to wierzą. To była duża krzywda - żalił się w rozmowie z Radiem Zet były mąż Beaty Kozidrak. Piosenkarka w wywiadzie szerzej poruszyła z kolei problem wszechobecnego hejtu. - Młodzi ludzie nie wytrzymują tego psychicznie i czasami grozi to naprawdę poważnymi konsekwencjami, jeśli chodzi o młodego człowieka. W ogóle człowieka. Przecież nie jesteśmy z gliny. Mamy serca. Przeżywamy. Ktoś bezimiennie może cię opluć i zniszczyć. Jeden się podniesie, drugi nie - stwierdziła Beata Kozidrak.

