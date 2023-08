Magda Gessler bez doczepianych włosów nie przypomina siebie. Jak inna osoba!

Magda Gessler bardzo dba o swój wizerunek. Jej znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczny makijaż i burza blond loków. Znana i lubiana restauratorka, której największą sławę przyniósł program "Kuchenne Rewolucje", prawdopodobnie nosi jednak doczepiane włosy, o czym niewiele osób wie. Niegdyś gwiazda przekonywała, że wszystkie jej włosy są naturalne, ale jeden z jej stylistów w rozmowie z "Faktem" kilka lat temu zdradził, że owszem, są to naturalne... naturalne doczepy. "Jej włosy są słabe i marne. Ma ich bardzo mało i właściwie nie wychodzi bez doczepek", powiedział wprost, zaznaczając, że Magda Gessler nie chce sztucznych doczepianych włosów i stawia na naturalne doczepy. Sama Gessler nigdy się do tego oficjalnie nie przyznała, wszędzie przekonując, że to są jej naturalne włosy, które jedynie trochę podkręca. Wielu fanów patrzy na to ze sceptycyzmem, co widać po komentarzach w mediach społecznościowych Gessler. Na wielu zdjęciach w sytuacjach prywatnych widać bowiem, że jej włosy na co dzień nie są tak objętościowe, jak np. w programie "Kuchenne Rewolucje". Bez doczepów restauratorka wygląda jak zupełnie inna osoba! Nie poznalibyśmy jej na ulicy, a Wy? Oceńcie sami.

Zobaczcie poniższą galerię zdjęć: Magda Gessler bez doczepianych włosów wygląda jak inna osoba. Nie poznalibyśmy jej!

