Magda Gessler ma wstydliwe schorzenie?! Starała się to zatuszować, ale fani i tak dostrzegli

Magda Gessler to ikona polskiej telewizji. Jej program "Kuchenne Rewolucje" to sztandarowy program stacji TVN. Dodatkowo możemy jeszcze oglądać restauratorkę w programie "Masterchef", gdzie jest jurorem. Teraz gwiazda TVN znalazła chwilę wolnego i udała się do Kanady, gdzie odpoczywa przy boku męża, Waldemara Kozerawskiego, który na co dzień mieszka i pracuje w Kanadzie. Fani na ostatnim zdjęciu dostrzegli jednak jedną niepokojącą rzecz na stopie Magdy Gessler! Zobaczcie, co to takiego!

Magda Gessler walczy w uciążliwym schorzeniem? Fani to dostrzegli!

Magda Gessler jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych. Podczas pobytu w Kanadzie nie jest inaczej, gwiazda TVN dokładnie relacjonuje swój pobyt. Niedawno dodała zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak odpoczywa na leżaku. Fani jednak zwrócili uwagę na zasłonięty przez emotikonę kawałek stopy, w okolicach której tworzą się haluksy. Czyżby Magda Gessler walczyła z tym nieprzyjemnym schorzeniem!

- A to serduszko, to przypadkowo, czy zasłaniamy haluksa? - pisze internauta.

- Taktycznie schowany haluks - dodał kolejny.

Zobacz poniższą galerię: Magda Gessler z synem Tadeuszem Mullerem