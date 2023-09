Nagrali, jak Beata Kozidrak wygląda bez makijażu i BEZ PERUKI. Nie ta sama kobieta! Mamy zdjęcia

O tym, że Beata Kozidrak nosi perukę, pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Wcale nie trzeba się jej dokładnie przyglądać, by to dostrzec. Co prawda artystka znalazła na to niezły sposób - perukę nakłada kilka centymetrów nad linią naturalnych włosów i wypuszcza na twarz swoją naturalną grzywkę. Ale kilka razy zaliczyła wpadkę. Zdarzyło się bowiem, że przedziałek peruki nie pokrył się równo z naturalnym przedziałkiem na głowie gwiazdy. Wtedy wszystko wyszło na jaw!

Dlatego Beata Kozidrak nosi perukę? Tego nie wiadomo. Prawdopodobnie chodzi o względy wygody. Od zawsze miała przecież gęste włosy. W latach 80. poznaliśmy ją jako brunetkę z bujnymi lokami. A od lat 90. zachwycała na scenie długimi blond włosami.

Tak wygląda Beata Kozidrak bez peruki

Podczas tegorocznego festiwalu Top of the top w Sopocie Beata Kozidrak była gościem specjalnym recitalu Michała Szpaka. Gwiazda zaprezentowała się na scenie w marszczonej, złotej sukience. Kreacja wzbudziła kontrowersję i masę komentarzy, ponieważ była dla Beaty zbyt obcisła. Naszą uwagę zwróciło jednak nagranie sprzed występu. Trafiło ono na Instagram stylisty Michała Szpaka. Widać na nim Beatę Kozidrak w czasie prób do festiwalu. Ubrana już w swoją sceniczną kreację ćwiczy razem z tancerkami układ choreograficzny. Na wideo artystka nie ma makijażu ani peruki. Nie da się ukryć, że wygląda zupełnie inaczej niż na scenie.

Zobaczcie sami w naszej galerii, jak wygląda Beata Kozidrak w naturalnej wersji.

Oświadczenie Beaty Kozidrak w sądzie - 4 maja 2022 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.