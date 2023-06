To się w głowie nie mieści! Doda za 15 minut pracy dostaje... 50 tys. złotych! Beata Kozidrak jeszcze droższa

Joanna Kołaczkowska wysłała dwuznaczną wiadomość do żonatego mężczyzny. Musieli się gęsto tłumaczyć

Doda za 15 minut pracy dostaje... 50 tys. złotych! Beata Kozidrak jeszcze droższa

Dymitr Błaszczyk z kanału "Sprawdzam Jak" postanowił sprawdzić, jak kształtują się ceny za wynajęcie gwiazdy na prywatną imprezę. Ewa Farna (30 l.) za swój koncert życzy sobie 55 tys. złotych. Jednym z wymogów jest także nocleg dla jej zespołu, czyli 12-13 pokoi hotelowych, a cena nie podlega negocjacji.

Przedstawicielka Beaty Kozidrak, która występuje z zespołem Bajm i ma wypełniony kalendarz po brzegi, znalazła wolny termin i zażyczyła sobie... 85 tys. złotych! To jednak nie koniec. Do tego trzeba doliczyć też opłatę za transport czy hotel, i to nie byle jaki. Zespół chce 12 jednoosobowych pokoi i 2 apartamenty!

Doda, która nie występuje na prywatnych koncertach, może dać skrócony występ jako gość specjalny i zaśpiewać trzy utwory, a całość trwa maks. 15 min. Taka przyjemność to 50 tys. złotych. Oczywiście trzeba się liczyć z pokryciem kosztów noclegu i obiadu dla zespołu.

Edyta Górniak śpiewa na ślubach. Cena pozostaje tajemnicą

"Super Express" dowiedział się, że Edyta Górniak (50 l.) zgadza się na śpiewanie na ślubach. Artystka wykonuje dla młodej pary utwór "Ave Maria". Stawkę ustala bezpośrednio z młodymi, podpisując umowę z klauzulą poufności. Dlatego kwota pozostaje tajemnicą.

