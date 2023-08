Stylizacyjna wpadka!

Beata Kozidrak zupełnie odleciała. W Sopocie paradowała w tęczowym swetrze i komiksowych kozakach. Gdzie zgubiła spodnie?

Gwiazdy lubią zaszaleć w Sopocie, nie tylko na scenie. Festiwal Top of the Top to znakomita okazja by pochwalić się kreatywnym podejściem do mody. Beata Kozidrak (62 l.) zwróciła uwagę wszystkich bez wyjątku, a mijający ją przechodnie przecierali oczy ze zdumienia. Gwiazda ubrała się tak, że trudno byłoby jej nie zauważyć - w megawysokich kozakach z czerwonej skóry i tęczowym swetrze przykuwała wzrok, jak mało kto. Tylko gdzie podziała spodnie?