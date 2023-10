Beata Kozidrak weźmie ślub! Miała dość życia w związku nieformalnym

Beata Kozidrak powiedziała "tak" swojemu partnerowi! Związek z młodszym od 17 lat mężczyzną od dłuższego czasu wzbudzał emocje. Wokalistka zespołu Bajm niechętnie mówiła o swoim partnerze w mediach. Być może dlatego, że przez lata była żoną menadżera zespołu, w którym występuje, i ich związek zawsze bardzo interesował fanów. Rozwód Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa był prawdziwą sensacją w świecie show-biznesu. Na szczęście po trudnym rozstaniu piosenkarka znalazła szczęście u boku tajemniczego mężczyzny. Wygląda na to, że gwiazda zespołu Bajm miała już dość życia w związku nieformalnym. W końcu i to udało się załatwić. Wszystko wskazuje na to, że będzie ślub! Beata Kozidrak w rozmowie z RMF FM zdradziła, jak wyglądały jej zaręczyny, do których doszło w kwietniu 2023 roku. Były one bardzo nietypowe.

Beata Kozidrak zaręczona. Tak wyglądały jej oświadczyny. Kim jest narzeczony?

Zaczęło się od rozmowy o... Polonezie znanym z serialu "07 zgłoś się". - Mój partner jest po prostu fanem serialu "07 zgłoś się". Kurczę, wszystko zna na pamięć i zawsze mówi: "No ty masz tyle kasy i ty mi jeszcze tego Poloneza Borewicza nie kupiłaś, wiesz? To jest straszne" - relacjonowała Beata Kozidrak, która do pomysłu ukochanego podeszła ze sporym dystansem. - Ja mówię: "To jest okropne". Jeszcze go gdzieś widziałam w Warszawie (Poloneza - przyp. red.), zrobiłam mu zdjęcie, wysłałam, mówię: "Ty byś chciał mieć taki samochód? To jest Polonez stary... Ty nie wiesz, co ty mówisz" - tak zareagowała wokalistka Bajmu. W końcu jednak zaproponowała, że kupi mu tego Poloneza, pod warunkiem, że dostanie od mężczyzny... pierścionek zaręczynowy. Ten niespodziewanie zdecydował się oświadczyć Beacie Kozidrak. Zrobił to w kuchni! Mimo tego, piosenkarka nadal nie planuje kupić narzeczonemu "Poldka". Teraz czekamy na informacje o ślubie. Mamy tylko nadzieje, że para nie rozstanie się przez Poloneza.

