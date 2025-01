Internauci węszą spisek w sprawie Beaty Kozidrak. Ktoś inny jest na nagraniu?! "To sobowtór"

Beata Kozidrak po tygodniach milczenia postanowiła wreszcie zabrać głos na temat swojej choroby. Przyznała, że jest w trakcie leczenia i pogorszenie stanu zdrowia zaskoczyło ją tak samo, jak jej fanów. Musiała odwołać koncerty, wstrzymać aktywność w mediach społecznościowych i po prostu dojść do siebie. - Chyba wszyscy nie byliśmy na to przygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Ale ja kocham swój zawód, kocham scenę i muzykę - stwierdziła Beata Kozidrak. Dodała, że to niezwykle ważne, że tak mądrzy i wspierający fani ją otoczyli. - Będę walczyć dzięki waszemu uporowi i temu, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem gotowa. Zrobię wszystko, żeby jeszcze stanąć na scenie i zaśpiewać razem z wami: "jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz". Kocham was i dziękuję - podsumowała Beata Kozidrak. I choć jej nagranie wzbudziło wielkie emocje, to nie wszystkie z nich są tak entuzjastyczne, jak mogłoby się wydawać. W serwisie TikTok niemal trendem stały się już komentarze, że na nagraniu nie widać Beaty Kozidrak, tylko... jej sobowtóra. Szczegóły poniżej.

Podstawili sobowtóra Beaty Kozidrak, by uspokoić fanów? Teorie spiskowe w sieci

Internet to specyficzne miejsce, czasem pełne teorii spiskowych i różnych domysłów. Powracająca do zdrowia Beata Kozidrak stała się właśnie ofiarą jednej z takich "akcji". Na TikToku powstaje mnóstwo komentarzy, w których ludzie podważają wiarygodność nagrania, które opublikowała w mediach społecznościowych piosenkarka.

- Przecież to nie jest Beata! Ludzie, czy wy nie widzicie, że to jest sobowtór? (...) Pewnie, że to nie pani Kozidrak, tylko sobowtór. (...) To nie ona - czytamy w licznych wpisach, lajkowanych przez setki, a nawet tysiące osób. Beata Kozidrak, gdy przygotowywaliśmy ten materiał, nie odniosła się do tych plotek.

Rzekomy sobowtór Kozidrak miał uspokoić fanów i pokazać, że Beata jest w świetnej formie. Tak absurdalny zarzut zdaje się być zaskakujący, bo przecież na wideo widać wyraźnie, że Kozidrak we własnej osobie dziękuje fanom za wsparcie. Oczywiście redakcja "Super Expressu" będzie trzymać rękę na pulsie, jeśli artystka postanowi odnieść się do całej sprawy. Cóż, to tylko idealne potwierdzenie na tezę, że internet jest "dziwnym miejscem". Życzymy dużo zdrowia!

